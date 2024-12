Γιάνις Τίμα νεκρός: Σοκ στο χώρο του μπάσκετ

Σοκ ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, ο Γιάνις Τίμα, πρώην παίκτης της εθνικής Λετονίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών. Η σορός του εντοπίστηκε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας στη Μόσχα. Ο θάνατός του παραμένει μυστήριο, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα ο 32χρονος μπασκετμπολίστας φέρεται να αυτοκτόνησε, ωστόσο κάτι τέτοιο ακόμα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Σημειώνεται ότι ο 32χρονος Λετονός είχε περάσει και από τα ελληνικά παρκέ τη σεζόν 2018-19 για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν από την Ρωσία, δίπλα στο πτώμα του Λετονού φόργουορντ βρέθηκε το κινητό του, στο οποίο υπήρχε screensaver με την φράση «Call Anna», δηλαδή «καλέστε την Άννα». Πρόκειται για την Άννα Σεντοκόβα, την πρώην σύζυγό του, γνωστή τραγουδίστρια. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 16 Δεκεμβρίου, ο Τίμα είχε ευχηθεί μέσω story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram «Χαρούμενα γενέθλια» στην 42χρονη πρώην σύντροφό του, με την οποία χώρισε επισήμως στις 9 Δεκεμβρίου.

Η πορεία του Τίμα

Ο Γιάνις Τίμα γεννήθηκε στις Ιουλιου 1992 στην Κράσλαβα στην Λετονία. Είχε ύψος 2.01 μέτρα. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ρίγα και αγωνίστηκε ακόμα στην Λιεπάγιας, την Βέντσπιλς, την Ζενίτ, την Μπασκόνια, τον Ολυμπιακό (ξεκίνημα της σεζόν 2018/19), την Χίμκι, την Ούνικς Καζάν, τους Λέικλαντ Μάτζικ, την Γκρίσες ντε Χουμακάο, την Νταρουσάφακα και – την περσινή σεζόν – την Ομπραντόιρο. Με την φανέλα του Ολυμπιακού ο Λετονός είχε 6.1 πόντους και 2.4 ριμπάουντ μέσο όρο με 38% στα τρίποντα σε 14 λεπτά συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα και 3.4 πόντους μέσο όρο με 40.4% στα τρίποντα σε 11 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo

— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024