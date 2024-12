Όσκαρ Πιστόριους νέα σύντροφος: Οργή για την ομοιότητα με τη Ρίβα Στέενκαμπ

Ο Όσκαρ Πιστόριους έχει νέα σύντροφο, η οποία μοιάζει εκπληκτικά με την δολοφονημένη Ρίβα Στέενκαμπ. Η 33χρονη Ρίτα Γκρέιλινγκ και ο ελεύθερος, εδώ και λίγο καιρό, Όσκαρ Πιστόριους, συνδέθηκαν λόγω των τραγωδιών που έχουν και οι δύο βιώσει, λένε πηγές από το περιβάλλον τους. Ο Πιστόριους, 38 ετών σήμερα, λέγεται ότι βρήκε νέα αγάπη λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση από τη φυλακή με όρους, έχοντας εκτίσει εννέα χρόνια για τη δολοφονία της κοπέλας του Ρίβα Στέενκαμπ στο σπίτι του στη Νότια Αφρική το 2013. Πηγές κοντά στον πρώην αθλητή αναφέρουν ότι έχει συνάψει ρομαντική σχέση με τη Ρίτα Γκρέιλινγκ, 33 ετών, που εργάζεται ως σύμβουλος διαχείρισης επιχειρήσεων στο Wakkerstroom στην Mpumulanga της Νότιας Αφρικής. Η Ρίτα μοιάζει εκπληκτικά – εξωτερικά- με τη Ρίβα, ωστόσο οι πηγές ισχυρίζονται πως αυτό που τους ένωσε ήταν οι τραγωδίες που έχουν βιώσει και οι δύο.

Rita Greyling, 33, a business management consultant from Wakkerstroom in Mpumulanga. The new girlfriend of Oscar Pistorius.

She is brave. Valentine is 7 weeks away. pic.twitter.com/zaFu5bAVfO

— LesetjaMO (@MoLesetja) December 16, 2024