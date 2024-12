Ουισκόνσιν μακελειό σε σχολείο: 15χρονη μαθήτρια πίσω από την αιματηρή επίθεση

Έφηβη δεκαπέντε ετών είναι η πρωταγωνίστρια των νέων πυροβολισμων σε σχολείο όπου φοιτούσε στη Μάντισον, στη βόρεια πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, μέλος του διδακτικού προσωπικού και άλλο παιδί, και τραυματίζοντας άλλους έξι ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας). Προτού να πέσουν οι πυροβολισμοί, στην τάξη γινόταν συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν συμμαθητές της διαφόρων τάξεων και εκπαιδευτικοί, διευκρίνισε. Το πρόσωπο που άνοιξε πυρ «ταυτοποιήθηκε» και ήταν δεκαπεντάχρονη, εξήγησε ο Σον Μπαρνς, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη, ο ίδιος πρώην εκπαιδευτικός.

🔶 The shooter at the Abundant Life Christian School in Madison, WI, has been identified as 15 year-old Natalie Lynn “Samantha” Rupnow by police.

She killed another student, a teacher and injured 7 in an attack on December 16th before she turned the gun on herself. pic.twitter.com/mcsW4wjsQt

— Monika (@Monika_is_His) December 17, 2024