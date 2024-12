Ρώσος υποστράτηγος βόμβα: Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι είναι πίσω από τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του Ρώσου υποστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία σχεδίασε το χτύπημα. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας της Ρωσίας, μαζί με τον βοηθό του, σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί στη ρωσική πρωτεύουσα από βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ. Η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του υποστράτηγου Κιρίλοφ στη Μόσχα, δήλωσε ουκρανική πηγή ασφαλείας σύμφωνα με το Reuters και το πρακτορείο ειδήσεων AFP. Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν, επίσης, ότι ο Ρώσος αντιστράτηγος σκοτώθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η εφημερίδα Kyiv Independent και το πρακτορείο ειδήσεων RBC Ukraine σημειώνουν πως σκοτώθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), επικαλούμενα ανώνυμη πηγή της Υπηρεσίας, κάτι το οποίο υποστηρίζουν και οι πηγές του BBC στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας. Μια πηγή μάλιστα ισχυρίζεται ότι ο Ρώσος αξιωματικός ήταν «νόμιμος στόχος», καθώς ήταν εγκληματίας πολέμου που έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα χημικά όπλα εναντίον του ουκρανικού στρατού.

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Lieutenant General Igor Kirillov (head of Russian Nuclear, Biological and Chemical Protection Troops) was killed on Ryazansky Prospekt, #Moscow. The attack was seemingly carried out with an Improvised Explosive Device hidden in an electric scooter. pic.twitter.com/sSUtRfRRZU — War Noir (@war_noir) December 17, 2024

Η βόμβα περιείχε 300 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης και ήταν «τηλεχειριζόμενη»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι άνδρες έβγαιναν από το σπίτι. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος σε ένα ηλεκτρικό πατίνι που ήταν σταθμευμένο κοντά στο σπίτι και όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για επαγγελματικό χτύπημα. Ο μηχανισμός που σκότωσε τον αντιστράτηγο Κιρίλοφ ήταν τηλεχειριζόμενος, αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass. Προσθέτει, επίσης, ότι η βόμβα πιθανότατα περιείχε περίπου 300 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Το ρωσικό μέσο επικαλείται έναν αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου, ο οποίος δήλωσε: «Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε χωρητικότητα περίπου 300 γραμμάρια σε ισοδύναμο TNT». Σύμφωνα με ένα εργαλείο του ΟΗΕ για την εκτίμηση των ζημιών από εκρήξεις, αυτή η ποσότητα εκρηκτικής ύλης ισοδύναμου ΤΝΤ μπορεί να σπάσει μικρά παράθυρα από απόσταση περίπου 17 μέτρων ή να προκαλέσει ζημιές σε σπίτια από τούβλα από απόσταση 1,3 μέτρων. Για να προκληθεί θάνατος, η ίδια ποσότητα TNT θα πρέπει να εκραγεί σε απόσταση περίπου 1,55 μ. από ένα άτομο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εργαλείου του ΟΗΕ. Η δολοφονία του Κιρίλοφ ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη, δήλωσε ένας Ρώσος εμπειρογνώμονας.

«Η έκρηξη ήταν πολύ δυνατή και τρομακτική»

Μια γυναίκα που άκουσε την έκρηξη σήμερα το πρωί είπε στο Reuters ότι η ήταν «τόσο δυνατή». «Στην αρχή σκεφτήκαμε ότι μπορεί να ξεφορτώθηκε τσιμέντο ή κάτι παρόμοιο», είπε η κάτοικος της περιοχής. «Αλλά η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή, που δεν έμοιαζε με οικοδομικές εργασίες. Ήταν πολύ τρομακτικό». Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε ανάρτησή της στο Telegram είπε ότι ο στρατηγός Κιρίλοφ «αποκάλυπτε συστηματικά τα εγκλήματα των Αγγλοσαξόνων με στοιχεία στα χέρια του». «Εργάστηκε χωρίς φόβο. Δεν κρύφτηκε πίσω από τις πλάτες κανενός», πρόσθεσε. «Αντιμετώπισε τα προβλήματα κατά μέτωπο. Για την πατρίδα, για την αλήθεια».

💥 Russia: Lieutenant General Igor Kirillov in charge of Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC) in the Russian Armed Forces and his assistant assassinated in an explosion in Moscow on Ryazansky Prospect. pic.twitter.com/v6dQgMWEPQ — Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024

Ποιος ήταν ο Ιγκόρ Κιρίλοφ

Ο Kιρίλοφ διορίστηκε επικεφαλής των Δυνάμεων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας της Ρωσίας τον Απρίλιο του 2017. Σύμφωνα με το ρωσικό ΤΑSS, φοίτησε στην Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης Χημικής Άμυνας της Κοστρόμα. Ο στρατηγός υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους στον ρωσικό στρατό που σχετίζονται με επικίνδυνα υλικά. Χθες, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) καταδίκασε ερήμην τον Κιρίλοφ για τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στην Ουκρανία, ανέφερε η εφημερίδα Kyiv Independent. Η SBU έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε χημικά όπλα σχεδόν 5.000 φορές επί των ημερών της διοίκησής του. Όπως αναφέρθηκε, στον Κιρίλοφ είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία.