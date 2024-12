Χριστούγεννα: Η εορταστική κάρτα του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν και ο Χάρι μοιράζονται νέες φωτογραφίες του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ στην «εορταστική» τους κάρτα. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κυκλοφόρησαν την ετήσια κάρτα των Χριστουγέννων τους, η οποία περιλαμβάνει μια νέα φωτογραφία των παιδιών του ζευγαριού, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ. Οι εποχιακές ευχές από το ίδρυμα Archewell Foundation του Χάρι και της Μέγκαν παρουσίαζαν τα σημαντικότερα σημεία της χρονιάς τους, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών από την τετραήμερη επίσκεψή τους στην Κολομβία τον Αύγουστο. Την κάρτα μοιράστηκε στο X/Twitter ο βασιλικός δημοσιογράφος Omid Scobie.

Ο Scobie, ο οποίος έγραψε τη βιογραφία του ζευγαριού Finding Freedom, έγραψε τη λεζάντα της ανάρτησής του: «Οι Sussexes μοιράζονται στιγμιότυπα της χρονιάς τους στην κάρτα διακοπών 2024 Archewell». Μία από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην εορταστική κάρτα έδειχνε την πριγκίπισσα Λίλιμπετ να τρέχει στην αγκαλιά του πρίγκιπα Χάρι που την περίμενε, ενώ η Μέγκαν κρατούσε τα χέρια της ανοιχτά για μια αγκαλιά από τον πρίγκιπα Άρτσι. Τα τρία σκυλιά του ζευγαριού ήταν επίσης μέρος του οικογενειακού πορτρέτου που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα. Αντιδρώντας στην εικόνα, οι βασιλικοί θαυμαστές είπαν ότι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο μεγάλοι έχουν γίνει ο Άρτσι, πέντε ετών, και η Λίλιμπετ, τριών ετών, ενώ τα παιδιά εμφανίζονται σπάνια δημοσίως.

The Sussexes share highlights of their year on the 2024 Archewell holiday card: pic.twitter.com/8GBeNwM2Eb

— Omid Scobie (@scobie) December 16, 2024