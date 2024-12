29χρονος Ουζμπέκος ο δράστης της δολοφονίας Κιρίλοφ στη Μόσχα

Τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ και του υπασπιστή του ανακοίνωσε η FSB. Πρόκειται για έναν 29χρονο Ουζμπέκο. Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στρατολογήθηκε από ειδικές υπηρεσίες της Ουκρανίας (SBU), αναφέρεται από την FSB. Για τη δολοφονική επίθεση «υποσχέθηκαν στον δράστη 100 χιλιάδες δολάρια και διαμονή στην ΕΕ». Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είχε δηλώσει χθες ότι «οι ερευνητές πρέπει να βρουν τους δολοφόνους στη Ρωσία». «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να καταστρέψουμε τους προστάτες τους που βρίσκονται στο Κίεβο».

Χθες, πηγή της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως εκείνη σκότωσε τον Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε σήμερα στη Μόσχα. Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Ρώσος ανώτατος αξιωματικός δολοφονήθηκε στη Μόσχα με βόμβα που ήταν κρυμμένη σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ, όπως δήλωσαν χθες Ρώσοι ερευνητές. Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, όπως ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα. Η Ρωσία αρνείται τις ουκρανικές κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα στο πεδίο της μάχης και ο Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιους, είχε εμφανισθεί μερικές φορές στην κρατική τηλεόραση κατηγορώντας την Ουκρανία ότι παραβιάζει πρωτόκολλα πυρηνικής ασφάλειας.

Τα ρωσικά στρατεύματα άμυνας από πυρηνικές, χημικές και βιολογικές επιθέσεις, γνωστά ως RKhBZ, που διοικούσε ο Κιρίλοφ, είναι ειδικές δυνάμεις που επιχειρούν υπό συνθήκες ραδιενεργού, χημικής και βιολογικής μόλυνσης και έχουν ως αποστολή την προστασία χερσαίων δυνάμεων που επιχειρούν σε ακραίες συνθήκες.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024