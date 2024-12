Ναδάλ ντοκιμαντέρ: Η τεράστια καριέρα του στο Netflix

Λίγες εβδομάδες μετά από την απόσυρση του Ράφα Ναδάλ από την ενεργό δράση το Netflix ανακοίνωσε ότι θα βγάλει ντοκιμαντέρ για την καριέρα του εμβληματικού Ισπανού τενίστα.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει αλλά είναι ήδη στον… αέρα το teaser. Θυμίζουμε ο Ράφα Ναδάλ έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε στα 22 Grand Slam!

To Netflix αναμένεται να κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για τον Κάρλος Αλκαράθ και όσο πέτυχε το 2024.

He rewrote tennis history. Now it’s time for him to tell his own story. A Rafael Nadal documentary reflecting on the milestones that defined him and the final chapter of his legendary journey is coming to Netflix. pic.twitter.com/CakipWiypL

— Netflix (@netflix) December 18, 2024