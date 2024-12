Ντοναρούμα τραυματισμός: Εικόνα σοκ, ο αντίπαλος τον πάτησε με τις τάπες στο πρόσωπο

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα επισκίασε τη χθεσινή (18/12) νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 4-2 επί της Μονακό, στο ντέρμπι κορυφής του γαλλικού πρωταθλήματος. Ο Ιταλός τερματοφύλακας χρειάστηκε να κάνει αρκετά ράμματα στο πρόσωπο, αφότου δέχθηκε σκαριά από τον Γουίλφριντ Σινγκό, σε μία διεκδίκηση της μπάλας στο 17ο λεπτό. Ο γκολκίπερ της Παρί, γεμάτος αίματα στο πρόσωπο, αντικαταστάθηκε λίγα λεπτά αργότερα από τον Ματβέι Σαφόνοφ και αναμένεται σήμερα (19/12) να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Entrada imprudente e fora de tempo da parte do Donnaruma, que atinge o avançado na sola do pé direito com a sua face. pic.twitter.com/YPbEWbnmfr

