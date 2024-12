Τραμπ μαλλιά: Εμφανίστηκε με νέο χτένισμα και οργίασαν στο διαδίκτυο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες ένα βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ με τους χρήστες των social να αναρωτιούνται εάν έχει αλλάξει κούρεμα. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ τράβηξε την προσοχή του διαδικτύου σε ένα βίντεο που ανέβασε ένα υποστηρικτής του στο X, και τον δείχνει στο γκολφ κλαμπ του στο Παλμ Μπιτς. Φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι του γκολφ, μαύρο παντελόνι και παπούτσια, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε χαλαρός χαιρετώντας τους επισκέπτες και ρωτώντας τους χαλαρά αν απολαμβάνουν το χρόνο τους. Στα χέρια του, όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, κρατάει το κλασικό κόκκινο καπέλο MAGA. Ωστόσο, δεν ήταν η φιλική του αλληλεπίδραση που τον έκανε viral στα social media – ήταν τα μαλλιά του. Κι αυτό γιατί δεν είχε το χαρακτηριστικό του χτένισμα – φουσκωμένα στο πλάι και αυστηρά χτενισμένα – ένα λουκ που αποτελεί εμβληματικό κομμάτι του brand του από πολύ πριν μπει στην πολιτική αρένα. Αυτή τη φορά, έμοιαζε είτε να έχει κάνει κάποιο νέο κούρεμα, είτε να έχει βάλει λακ στο πλάι και να έχει φουσκώσει μόνο το επάνω μέρος των μαλλιών του.

Φυσικά, το διαδίκτυο δεν έχασε δευτερόλεπτο και αντέδρασε αμέσως στο νέο λουκ του Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιος αναρωτήθηκε: «Τι έκαναν στα μαλλιά του;» με πολλούς να συγκρίνουν την εμφάνισή του με αυτή του Μπαζ Μακάλιστερ, του μεγάλου αδερφού στην ταινία «Μόνος Στο Σπίτι».

Trump got new hair cut, and its fucking hillarious. He looks like Buzz McCallister from Home Alone pic.twitter.com/LXTLCRPi9Y — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) December 18, 2024

«Ο Τραμπ κούρεψε τα μαλλιά του και τώρα μοιάζει σαν ένα θυμωμένος παππούς σε ένα country club», ενώ πολλοί ήταν αυτοί που τον συνεχάρησαν λέγοντας πως δείχνει πολύ όμορφος. Το νέο αυτό χτένισμα του Ντόναλντ Τραμπ τράβηξε την προσοχή ακόμη και τηλεοπτικών εκπομπών, με τους παρουσιαστές της εκπομπής «Outnumbered» του Fox News να κάνουν ακόμη και debate για να δουν εάν επρόκειτο για ένα νέο κούρεμα ή αν τα μαλλιά του πήραν αυτό το σχήμα εξαιτίας της χρήσης του καπέλου – ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιζε γκολφ λίγη ώρα πριν την εμφάνισή του αυτή μπροστά στις κάμερες.

Did Donald Trump change his hair? pic.twitter.com/ymUekHSV4c — Lucas Sanders ️ (@LucasSa56947288) December 18, 2024

Η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Έμιλι Κομπάνιο σημείωσε πως ο Τραμπ διατηρεί το «ίδιο εμβληματικό χτένισμα» από τη δεκαετία του 1980, υποστηρίζοντας μάλιστα πως κατατάσσεται μαζί με τον Έλβις Πρίσλεί και τη Φάρα Φόσετ ως ένα «από τα πιο εμβληματικά κουρέματα της ιστορίας».

POLL RESULTS 53% of voters liked Donald Trump hair style https://t.co/dAZ18vMmIM pic.twitter.com/UwiV5E1EGU — X Analyst (@topic_flow) December 19, 2024

Στη συνέχεια πάντως, εξήγησε ότι ο Τραμπ είναι «παίκτης του γκολφ» και πως το νέο αυτό χτένισμα προέκυψε από το καπέλο που φορούσε, κάτι με το οποίο συμφώνησαν και οι υπόλοιποι παρουσιαστές.

what did they do to his hair? — Zggy (@ZggyPlaydGuitar) December 18, 2024