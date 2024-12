Χριστούγεννα 2024: Γουίλιαμ και Κέιτ δημοσίευσαν την κάρτα τους

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κυκλοφορούν μια χριστουγεννιάτικη κάρτα μετά την «πιο δύσκολη χρονιά», καθώς ποζάρουν με τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις στο Νόρφολκ. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας κυκλοφόρησαν σήμερα τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μια φωτογραφία του ζευγαριού με τα τρία παιδιά τους στο Νόρφολκ, όπου η πριγκίπισσα ανάρρωνε από τον καρκίνο. Η κάρτα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 2 το μεσημέρι, τρεις ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι η οικογένεια δεν θα παρευρεθεί στο σημερινό παραδοσιακό προχριστουγεννιάτικο γεύμα της βασιλικής οικογένειας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ, αντίθετα, λέγεται ότι ανυπομονούν να περάσουν χρόνο με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ως συνήθως στο κτήμα Σάντριγχαμ τα Χριστούγεννα.

Η εικόνα της κάρτας δείχνει τον Γουίλιαμ και την Κέιτ στο Νόρφολκ, όπου ανάρρωνε από τη θεραπεία του καρκίνου νωρίτερα φέτος. Πρόκειται για στιγμιότυπο από το βίντεο που κυκλοφόρησε η Κέιτ τον Σεπτέμβριο, με το οποίο επιβεβαίωσε ότι θα επέστρεφε στα δημόσια καθήκοντα μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραφε: «Εύχομαι σε όλους πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα» – με τις λέξεις στο εσωτερικό της κάρτας να λένε: «Σας εύχομαι πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα και νέο έτος». Η MailOnline αναφέρει ότι βρίσκονται ήδη στο Νόρφολκ με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι η απουσία του Γουίλιαμ και της Κέιτ από το προχριστουγεννιάτικο γεύμα της βασιλικής οικογένειας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με την αποχώρηση του πρίγκιπα Άντριου από το γεύμα, εν μέσω του σκανδάλου με τον Κινέζο κατάσκοπο.

Wishing everyone a very happy Christmas 🎄 pic.twitter.com/pL3t13sTlu

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 19, 2024