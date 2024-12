Λεσόρ τραυματισμός: Ο Χάουαρντ της Μπασκόνια μαζί με τους παίκτες του ΠΑΟ προσεύχονται

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Μπασκόνια με 104-69, αλλά από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης και τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ ουδείς ασχολήθηκε με το ματς…

Το μυαλό όλων ήταν στον Γάλλο σέντερ με τον Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια να προχωρεί σε μία συγκινητική ενέργεια…

Ο Αμερικανός άσος των Βάσκων βρέθηκε κοντά στους παίκτες του ΠΑΟ και αφού σχημάτισαν έναν κύκλο προσευχήθηκε για να αποφύγει τα χειρότερα ο συναθλητής τους…

Bigger than Basketball ❤️ @markushoward11 joins the @Paobcgr squad to pray and show support for Lessort 🙏 pic.twitter.com/lsEYUywcP7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2024