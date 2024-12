Χριστούγεννα: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για δώρα

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, οι Έλληνες σκοπεύουν να ξοδέψουν μέσο όρο 97,1€ για προσωπικές αγορές και 116,8€ για δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, επισημαίνει η νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, η οποία διεξήχθη για να αποτυπώσει τις στάσεις και τις προτιμήσεις των Ελλήνων για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα το κοινό ισορροπεί ανάμεσα σε online και φυσικές αγορές, με αρκετούς να επιλέγουν αποκλειστικά τα φυσικά καταστήματα για την ατμόσφαιρα και τη γιορτινή εμπειρία που προσφέρουν.

• Όσο για τον Άη Βασίλη, θεωρείται ένα σύμβολο χαράς και μια ωραία ιστορία για τα παιδιά… ωστόσο ομως «εμφανίζεται» σε όλα τα παιδιά μικρά αλλά και μεγάλα.

Σύμφωνα με την έρευνα οι περισσότεροι Έλληνες στολίζουν το δέντρο τους μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, και τηρούν τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις αποδεικνύοντας την αξία τους.

Για τα Χριστουγεννιάτικα εδέσματα προτιμούν ένα συνδυασμό σπιτικών και έτοιμων γλυκών, με τους περισσότερους να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία των σπιτικών δημιουργιών. Η πιο δημοφιλής επιλογή είναι τα μελομακάρονα!

Πώς να μην ξοδέψεις πολλά

Για να μην ξοδέψεις πολλά χρήματα για χριστουγεννιάτικα δώρα, μπορείς να ακολουθήσεις μερικές έξυπνες στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να κρατήσεις το κόστος χαμηλά, χωρίς να θυσιάσεις την ποιότητα ή τη σκέψη πίσω από τα δώρα:

Βάλε προϋπολογισμό: Καθόρισε ένα συνολικό ποσό που θέλεις να ξοδέψεις και προσπάθησε να μην το ξεπεράσεις. Μπορείς να δημιουργήσεις λίστες με τα άτομα που θέλεις να δωρίσεις, και να ορίσεις ένα συγκεκριμένο ποσό για τον καθένα.

Δώρα χειροποίητα: Τα DIY (Do It Yourself) δώρα έχουν πολύ μεγάλη αξία και δείχνουν πόσο ενδιαφέρεσαι. Από φτιαγμένα με το χέρι γλυκά μέχρι χειροποίητες κάρτες ή κηροπήγια, οι δημιουργίες σου θα εντυπωσιάσουν και θα είναι οικονομικές.

Δώρα εμπειρίας: Αντί για υλικά αντικείμενα, μπορείς να προσφέρεις εμπειρίες. Π.χ. να οργανώσεις μια βραδιά ταινίας, έναν περίπατο στη φύση, ή να φτιάξεις ένα γεύμα για το αγαπημένο σου πρόσωπο. Αυτά τα δώρα είναι συνήθως πολύτιμα και δεν απαιτούν μεγάλα έξοδα.

Δώρα προσωπικής αξίας: Ακόμα και ένα γράμμα ή μια όμορφη κάρτα με προσωπικό μήνυμα μπορεί να έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Μπορείς να γράψεις κάτι που δείχνει πόσο σημαντικός είναι για σένα το άτομο.

Αγορές σε προσφορές: Παρακολούθησε τις εκπτώσεις και τις προσφορές, ειδικά πριν τα Χριστούγεννα. Μπορείς να βρεις δώρα σε χαμηλές τιμές χωρίς να θυσιάσεις την ποιότητα, ειδικά αν ψωνίζεις έξυπνα και εκμεταλλεύεσαι τις προσφορές.

Ανταλλαγή δώρων με φίλους ή οικογένεια: Μπορείτε να οργανώσετε μια ανταλλαγή δώρων όπου όλοι αγοράζουν κάτι μικρό ή φτιάχνουν κάτι για να το δωρίσουν στους άλλους, κάνοντάς το πιο προσιτό και διασκεδαστικό.

Δώρα που σχετίζονται με την καθημερινότητα: Μερικές φορές τα πιο απλά δώρα, όπως μια όμορφη κούπα ή ένα βιβλίο, μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμα και να εκτιμηθούν περισσότερο από κάτι ακριβό και χωρίς προσωπική αξία.

Σκέψου ανακυκλωμένα ή vintage δώρα: Αντι για καινούργια αντικείμενα, μπορείς να δώσεις κάτι ανακυκλωμένο ή vintage, κάτι που έχει ήδη μια ιστορία και μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία ή χαρακτήρα.

Με αυτές τις στρατηγικές, μπορείς να κάνεις τα Χριστούγεννα ακόμα πιο ξεχωριστά χωρίς να ξοδέψεις υπερβολικά!