Μετρό Νέας Υόρκης: Άνδρας έβαλε φωτιά στα ρούχα γυναίκας και την έκαψε ζωντανή

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε έναν ύποπτο, που κατηγορείται ότι σκότωσε μια επιβάτιδα του μετρό βάζοντάς της φωτιά το πρωί της Κυριακής. Το αδιανόητο συμβάν σημειώθηκε σε ακινητοποιημένο συρμό του μετρό στο σταθμό Coney Island-Stillwell Avenue στο Μπρούκλιν. Η Επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις είπε σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Κυριακής ότι βίντεο από κάμερα ασφαλείας έδειξε ότι το θύμα και ο ύποπτος επέβαιναν στο τρένο νωρίς χθες το πρωί.

NEW: Woman was burned alive after a man threw a lit match at her on F train

The woman was found surrounded by liquor bottles, but their connection to the fire remains unclear

Investigators believe the woman was sleeping when the suspect threw a lit match on her

Police… pic.twitter.com/dVtKzHjBsp

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 22, 2024