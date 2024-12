Σαουδάραβας γιατρός Γερμανία: Έπινε μπύρες χαλαρός λίγες ώρες πριν την δολοφονική επίθεση

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που ο 50χρονος Τάλεμπ Α, πίνει χαλαρός την μπύρα του λίγες ώρες πριν πραγματοποιήσει την δολοφονική επίθεση στο Μαγδεμβούργο. Χαμογελαστός και χαλαρός, 50χρονος Σαουδάραβας μπήκε σε ένα σνακ μπαρ μόλις 24 ώρες πριν από την δολοφονική του επίθεση. Ο 50χρονος γιατρός απεικονίζεται να μπαίνει χαλαρά στο κατάστημα, λίγα μόλις λεπτά μακριά από το σπίτι του, και να παίρνει μια μπύρα από το ψυγείο στην πόλη Μπέρνμπουργκ το βράδυ της Πέμπτης. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου takeaway δήλωσε στη Daily Mail ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος φαινόταν χαλαρός και χαρούμενος όταν πέρασε από εκεί γύρω στις 8 το βράδυ – αλλά είχε αποσπαστεί η προσοχή του από το κινητό του τηλέφωνο.

