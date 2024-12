Λάιβλι – Μπαλντόνι: Μπήκε στο καμαρίνι της ενώ ήταν γυμνή, είχε κόλλημα με το σώμα της

Η ταινία «It Ends With Us» στην οποία συμπρωταγωνιστούν η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι μπορεί να απέφερε έσοδα 350 εκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται όμως πως συνοδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα. Η 37χρονη ηθοποιός έχει καταθέσει μήνυση κατά του συμπρωταγωνιστή της, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας. Ήδη από τον Σεπτέμβριο, υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ρήξη στις σχέσεις των δύο συνεργατών, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η πραγματική αιτία. Σε έγγραφα που εξασφάλισαν οι New York Times, η Μπλέικ Λάιβλι κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι ότι μπήκε στο τροχόσπιτό της την ώρα των γυρισμάτων, ενώ ήταν γυμνή και επέτρεψε στους «φίλους» του να παρακολουθήσουν την ίδια ενώ γύριζε ερωτικές σκηνές, δημιουργώντας ένα «εχθρικό περιβάλλον εργασίας».

«Τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων, για παράδειγμα, ο κ. Μπαλντόνι έκανε το υπόλοιπο καστ και το συνεργείο να περιμένουν για ώρες ενώ έκλαιγε στο καμαρίνι της κυρίας Λάιβλι, υποστηρίζοντας ότι οι σχολιαστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έλεγαν ότι η κυρία Λάιβλι φαινόταν ηλικιωμένη και μη ελκυστική, σε φωτογραφίες παπαράτσι από το πλατό», αναφέρει η κατάθεση. Η Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να καθησυχάσει τον σκηνοθέτη ότι θα έπρεπε να δείχνει αυθεντική στις σκηνές που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, οι οποίες ήταν αμέσως μετά την κακοποίηση του χαρακτήρα της από τον φανταστικό σύζυγό της και όχι «καυτή».

Είχε «κόλλημα» με τα κιλά της

Ωστόσο, όπως λέει, ο Μπαλντόνι επικεντρωνόταν συνεχώς στη φυσική της εμφάνιση και την «υποβάθμιζε τακτικά» βρίσκοντας «τρόπους για να επικρίνει το σώμα και το βάρος της». Επιπλέον, η Λάιβλι είχε γεννήσει το τέταρτο παιδί της με τον Ράιαν Ρέινολντς λίγους μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, τον Μάιο του 2023. Όπως ισχυρίζεται, ο Μπαλντόνι τη μεταχειρίστηκε ως «αντικείμενο σεξουαλικής επιθυμίας», ενώ ανησυχούσε υπερβολικά για το βάρος της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Μπαλντόνι επικοινώνησε κρυφά με τον γυμναστή της Λάιβλι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήθελε να «χάσει βάρος μέσα σε δύο εβδομάδες», εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με μια σκηνή όπου θα έπρεπε να την σηκώσει, παρόλο που μια τέτοια σκηνή δεν υπήρχε στο σενάριο. Η Λάιβλι ισχυρίζεται ότι όταν αργότερα αρρώστησε με στρεπτόκοκκο, εκείνος προσφέρθηκε να τη συνδέσει με έναν «ειδικό που είχε στην υπηρεσία του για να τη βοηθήσει με προβιοτικά για να καταπολεμήσει την ασθένεια», ως δώρο.

Ωστόσο, όταν συμπλήρωνε τα έντυπα απορρήτου, η Λάιβλι ανακάλυψε ότι ο «ειδικός» ήταν στην πραγματικότητα «σύμβουλος απώλειας βάρους». Σε ένα άλλο περιστατικό, η Λάιβλι, που τότε θήλαζε τον γιο της, φορούσε ένα φόρεμα με χαμηλή λαιμόκοψη για να διευκολύνει τον θηλασμό. Όπως υποστηρίζει, ο σκηνοθέτης «σχολίασε πόσο του άρεσε το ντύσιμό της» και αργότερα της ζήτησε να βγάλει το παλτό της μπροστά στο «συνεργείο και σε πολλούς κομπάρσους μέσα σε ένα γεμάτο μπαρ». Η Μπλέικ Λάιβλι δήλωσε ότι ο Μπαλντόνι της ζήτησε να αφαιρέσει το παλτό, γιατί ήθελε να «δει τη “φόρμα” που φορούσε από κάτω, καθώς ήταν ανοικτή στο σημείο που φαινόταν το δαντελένιο σουτιέν της».

Συγκεκριμένα, φέρεται να της είπε: «Νομίζω ότι δείχνεις σέξι», κάτι που, όπως ανέφερε, την έκανε να νιώσει «εκτεθειμένη». Μια άλλη γυναίκα που ήταν παρούσα στο περιστατικό φέρεται να παρηγόρησε τη Λάιβλι και να μοιράστηκε τις δικές της εμπειρίες, λέγοντας ότι ο σκηνοθέτης είχε κάνει σεξουαλικά σχόλια και για εκείνη. Όπως είπε, ο Μπαλντόνι είχε σχολιάσει το δερμάτινο παντελόνι που φόρεσε σε ένα γύρισμα, λέγοντάς της πως την κάνει να φαίνεται «πολύ σέξι». Όταν μάλιστα, εκείνη του εξήγησε πως την έφερε σε δύσκολη θέση, αυτός της απάντησε πως «μπορεί να πει ό,τι θέλει εφόσον η γυναίκα του βρισκόταν κι εκείνη εκεί».

Η μήνυση της Λάιβλι

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η Λάιβλι, όσο διαρκούσαν τα γυρίσματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των μελών για να εξεταστούν οι ισχυρισμοί της. Ορισμένα από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση σύμφωνα με το TMZ, περιλάμβαναν «να μην ξαναδείξει γυμνά βίντεο ή εικόνες γυναικών στη Λάιβλι, να μην υπάρξει άλλη αναφορά στον υποτιθέμενο εθισμό του Μπαλντόνι στην πορνογραφία, να μην υπάρξουν άλλες συζητήσεις για σεξουαλικές εμπειρίες μπροστά σε εκείνη και σε άλλους, να μην υπάρξουν άλλες αναφορές στα γεννητικά όργανα των ηθοποιών και των συνεργατών, να μην υπάρξουν άλλες ερωτήσεις για το βάρος της Μπλέικ και να μην υπάρξει άλλη αναφορά στον νεκρό πατέρα της ηθοποιού». Επιπλέον, η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε να «δοθεί ένα τέλος στην προσθήκη σκηνών σεξ on camera εκτός του πλαισίου του σεναρίου».

H απάντηση του Τζάστιν Μπαλντόνι

Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, σε μία δήλωση στους New York Times, καταδίκασε τις κατηγορίες της Μπλέικ Λάιβλι ως ψευδείς και εξωφρενικές, θεωρώντας τις μια απέλπιδα προσπάθεια βελτίωσης της φήμης της. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα Wayfarer Studios προσέλαβαν ειδικό δημοσίων σχέσεων λόγω των υποτιθέμενων απειλών και απαιτήσεων της Λάιβλι, που περιλάμβαναν την άρνηση συμμετοχής της στην ταινία και απειλές για την αποτυχία της, εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της. Πιο αναλυτικά δήλωσε: «Είναι ντροπή που η κυρία Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα έκαναν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κυρίου Μπαλντόνι, της Wayfarer Studios και των εκπροσώπων της».

Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Λάιβλι στην καταγγελία «ακόμη μια απέλπιδα προσπάθεια να ”διορθώσει” την αρνητική της φήμη που προέκυψε από τα δικά της σχόλια και πράξεις», προσθέτοντας στο ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς και εξωφρενικοί με σκοπό να πληγώσουν δημόσια τον κύριο Μπαλντόνι». Τα αποκαλυπτικά περιστατικά ανάμεσα σε Λάιβλι – Μπαλντόνι: Μπήκε στο καμαρίνι της ενώ ήταν γυμνή, είχε κόλλημα με το σώμα της Επίσης, ο Φρίντμαν είπε ότι τα Wayfarer Studios «πήραν την απόφαση να προσλάβουν προληπτικά έναν ειδικό δημοσίων σχέσεων πριν από την καμπάνια μάρκετινγκ της ταινίας λόγω υποτιθέμενων απαιτήσεων και απειλών από την κυρία Λάιβλι κατά τη διάρκεια της παραγωγής, οι οποίες περιλάμβαναν ότι δεν θα εμφανιστεί στο πλατό, απειλώντας να μην προωθήσει την ταινία και οδηγώντας τελικά στην αποτυχία της, αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα, η Λάιβλι ισχυρίζεται ότι ο Μπαλντόνι ήταν αυτός που έκανε τα πράγματα αφόρητα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ισχυρίζεται ότι «τα πράγματα έγιναν τόσο άσχημα που υπήρξε μια συνάντηση όλων των ανδρών για να αντιμετωπιστεί αυτό που ισχυρίζεται ότι ήταν ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον». Οι αναφορές για τη συμπεριφορά του Μπαλντόνι ήρθαν στην επιφάνεια νωρίτερα φέτος, όταν η Daily Mail δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο Μπαλντόνι ήταν «σοβινιστής» και «οριακά κακοποιητικός» στα γυρίσματα του It Ends with Us. Την ίδια μέρα, η Page Six ανέφερε ότι ο Μπαλντόνι δημιούργησε μια «εξαιρετικά δύσκολη» ατμόσφαιρα στα παρασκήνια για όλο το καστ.

Η ρήξη στη σχέση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι

Τον περασμένο Σεπτέμβριο δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ρήξη στη σχέση της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπλαντόνι μετά την παραγωγή της ταινίας, καθώς οι δύο ηθοποιοί είχαν διαφορετικές απόψεις για το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής της Λάιβλι την έκανε να αισθανθεί άβολα με το σώμα της, ενώ μέλη του καστ είχαν αναφέρει πως επικρατούσε αμηχανία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ενώ η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι δεν είχαν μιλήσει δημοσίως για τη φημολογούμενη διαμάχη τους, το Variety είχε επιβεβαιώσει ότι η ένταση μεταξύ τους ήταν αληθινή. Μια νέα αναφορά από το People είχε αποκαλύψει επίσης ότι η Λάιβλι ήταν «έκπληκτη και αναστατωμένη» για το πώς είχε εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Αρχικά η 37χρονη ηθοποιός σύμφωνα με το άρθρο, ένιωσε πολύ ευάλωτη. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, «δεν πέρασε ούτε μια μέρα που να μην βρέθηκε στις ειδήσεις με αρνητικό τρόπο», είχε αναφέρει πηγή, προσθέτοντας ότι δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους δράματα. Η Λάιβλι «ήταν αρκετά έκπληκτη με τις αντιδράσεις και το δράμα» και η κατάσταση «της φάνηκε εκτός ελέγχου». Όμως, όσα συνέβησαν, δεν την αποθάρρυναν από το να εξερευνήσει νέα projects, με την πηγή να είχε προσθέσει ότι «απολαμβάνει να δουλεύει και θα συνεχίσει να προωθεί έργα για τα οποία είναι ενθουσιασμένη».

Οι πρώτες φήμες για την κακή σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησαν, όταν οι χρήστες των social media παρατήρησαν ότι η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι δεν πόζαραν ποτέ μαζί στο κόκκινο χαλί. Την ίδια στιγμή, διαπίστωσαν πως αν και ο Μπαλντόνι ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλο το καστ της ταινίας αλλά και τη συγγραφέα, Colleen Goover, εκείνοι δεν τον ακολουθούν. Αργότερα, το The Hollywood Reporter επιβεβαίωσε στις αρχές Αυγούστου ότι η ρήξη μεταξύ της Λάιβλι, η οποία διετέλεσε και παραγωγός της ταινίας και του Μπαλντόνι ήταν πραγματική.