Νότια Κορέα αεροπλάνο: Νέα αεροπορική τραγωδία, βίντεο σοκ

Μόλις δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από το αεροσκάφος που συνετρίβη στη Νότια Κορέα. Μια επιβατική πτήση με 181 επιβαίνοντες βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης σε αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας, προσέκρουσε σε τοιχίο και μετατράπηκε σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα, αφήνοντας νεκρούς όλους τους επιβαίνοντες εκτός από δύο, σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Το αεροπλάνο Boeing 737-800 της Jeju Air έφτανε από την Ταϊλάνδη στο διεθνές αεροδρόμιο Mουάν στο νότιο τμήμα της Ν. Κορέας το πρωί της Κυριακής, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν κατάφερε να ενεργοποιηθεί λίγο μετά τις 9 το πρωί τοπική ώρα και κατέληξε με την κοιλιά στο έδαφος. Στη συνέχεια εθεάθη να σέρνεται με μεγάλη ταχύτητα εκτός ελέγχου μετά το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης και να εκρήγνυται πέφτοντας στην περίφραξη, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης και σοκαριστικά πλάνα από το περιστατικό.

