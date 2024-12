Τζίμι Κάρτερ, ποιος ήταν: Η κρίση των ομήρων, ο ευτυχισμένος γάμος και το απρόοπτο στην Ελλάδα

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ αλλά και αρχηγοί κρατών από όλο τον κόσμο στέλνουν συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ από χθες Κυριακή 29/12 που γνωστοποιήθηκε η είδηση του θανάτου του σε ηλικία 100 ετών.

Μπάιντεν: «Πολιτικός ηγέτης με αρχές ήθος και ταπεινότητα»

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 100 ετών στο σπίτι του στην Τζόρτζια, ήταν «άνδρας με αρχές, πίστη και ταπεινότητα», τόνισε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο. «Η Αμερική και ο κόσμος έχασαν έναν εξαιρετικό ηγέτη, πολιτικό και ανθρωπιστή», ανέφεραν ο νυν πρόεδρος και η σύζυγός του στην ανακοίνωση, αποτίνοντας φόρο τιμής σε αυτόν που «είχαν το προνόμιο να αποκαλούν αγαπητό φίλο». «Για όλους όσοι ψάχνουν τι σημαίνει να ζεις μια ζωή που έχει σκοπό και νόημα μελετήστε τον Τζίμι Κάρτερ, έναν άνθρωπο με αρχές, πίστη και ταπεινότητα», προστίθεται στο κείμενο.

Over six decades, Jill and I had the honor of calling Jimmy Carter a dear friend.

But, what’s extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people throughout America and the world who never met him thought of him as a dear friend as well. pic.twitter.com/irknhZ6CJY

— President Biden (@POTUS) December 29, 2024