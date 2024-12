Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Επέστρεψαν 189 αιχμάλωτοι πολέμου στην Ουκρανία»

Στην πατρίδα τους επέστρεψαν 189 αιχμάλωτοι πολέμου μετά την τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα (Δευτέρα, 30/12) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους εταίρους για την συμβολή τους στην ανταλλαγή. «Η επιστροφή του λαού μας από τη ρωσική αιχμαλωσία είναι πάντα πολύ καλά νέα για τον καθένα μας. Και σήμερα είναι μια από αυτές τις μέρες: η πλευρά μας κατάφερε να φέρει 189 Ουκρανούς στο σπίτι», έγραψε ειδικότερα ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι μεταξύ των Ουκρανών που επέστρεψαν περιλαμβάνουν στρατιώτες, λοχίες και αξιωματικούς από διαφορετικές περιοχές της πρώτης γραμμής, καθώς και δύο πολίτες που είχαν αιχμαλωτιστεί στο νότιο λιμάνι της Μαριούπολης που συνελήφθησαν από τα ρωσικά στρατεύματα το 2022. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα την ανταλλαγή αιχμαλώτων, λέγοντας ότι κάθε πλευρά απελευθέρωσε 150 αιχμαλώτους πολέμου. Δεν υπήρξε άμεση εξήγηση για την απόκλιση στους αριθμούς που αναφέρθηκαν.

The return of our people from Russian captivity is always very good news for all of us. Today is one of those days – our team has managed to bring 189 Ukrainians back home.

These are military personnel: defenders of Azovstal and Mariupol, Chornobyl NPP, Zmiinyi Island, and… pic.twitter.com/9z7WLIh5Iu

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2024