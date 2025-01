Φωτιά Λος Άντζελες: Γειτονιές έγιναν στάχτη, 5 νεκροί, εντολή εκκένωσης σε 100.000 άτομα

Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας βρίσκεται το Λος Άντζελες, όπου είναι σε εξέλιξη τρία μεγάλα μέτωπα φωτιάς. Ο απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών που συνεχίζουν να σαρώνουν προάστια της μεγαλούπολης Λος Άντζελες αυξήθηκε σε τουλάχιστον πέντε νεκρούς και ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη σερίφης κομητείας της πολιτείας της Καλιφόρνιας. Οι θυελλώδεις άνεμοι και η ξηρασία δημιουργούν συνθήκες απόλυτης καταστροφής ενώ περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν διάφορες διασημότητες. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ακύρωσε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στην Ιταλία για να επικεντρωθεί στον συντονισμό των προσπαθειών για να ελεγχθούν οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Καλιφόρνια.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες είπε πως η φλόγα έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε μέγεθος από την τελευταία ενημέρωση. Περίπου 32.500 κάτοικοι έλαβαν εντολή εκκένωσης από την πυρκαγιά του Eaton, δήλωσε χθες ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα. «Οι ισχυροί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία έχουν θέσει όλους τους κατοίκους της κομητείας του Λος Άντζελες σε κίνδυνο», είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.

Να σημειωθεί πως οι θερμοί άνεμοι -γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα- συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα, αναμενόταν να πνέουν με ριπές που θα έφθαναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα χθες, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), εξαπλώνοντας τις φλόγες και εγείροντας «θανάσιμο κίνδυνο». Πέρα από τους ανέμους, ο μετεωρολόγος Ντάνιελ Σουέιν επισήμανε «την έλλειψη βροχής και την αφύσικη ζέστη και ξηρασία εδώ και έξι μήνες» για να εξηγήσει τις πυρκαγιές εν μέσω του Ιανουαρίου.

Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους -Πάνω από 200.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Σήμερα οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω, με τους ανέμους και την ανυδρία να δυναμώνουν τις φλόγες στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και σε τουλάχιστον άλλες δύο συνοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τις οικίες τους, καθώς έχουν αποτεφρωθεί ολόκληρες γειτονιές ενώ πάνω από 200.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και η πόλη κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κάθε λεπτό καίγεται έκταση ανάλογη με πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το CNN.

Εντολή εκκένωσης έλαβαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στους δρόμους καθώς πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και να απομακρυνθούν με τα πόδια. Μπουλντόζες βοήθησαν στο να αντιμετωπιστεί το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε στην κεντρική λεωφόρο, που είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στις ακτές του Λος Αντζελες. Οι μπουλντόζες βοήθησαν στο να απομακρυνθούν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα για να περάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά ενώ τα σχολεία δεν λειτουργούν και έχουν αναβληθεί όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Pray for California and everyone affected by the Palisades fires. Please stop politicizing this tragedy without understanding the facts. Fires in this area are rare and occurred unexpectedly—let’s focus on supporting those in need, not misinformation.pic.twitter.com/2cUqLVnxSi — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 8, 2025

Περίπου 1.000 κτίρια καταστράφηκαν στο Λος Άντζελες

Η φωτιά εκεί εκδηλώθηκε προχθές Τρίτη και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα ως χθες. Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν κάπου 1.000 κτίρια, δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνι, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη. «Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι. Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, όπου οι φλόγες διένυσαν κάπου 43.000 στρέμματα αφότου εκδηλώθηκε πυρκαγιά προχθές Τρίτη, ο Γουίλιαμ Γκονσάλες επέστρεψε χθες στο σπίτι του, από όπου είχε φύγει εσπευσμένα. Είπε πως «τα χάσαμε σχεδόν όλα»: «οι φλόγες καταβρόχθισαν τα όνειρά μας. Δεν απομένουν πλέον παρά μόνο στάχτες εδώ».

Don’t worry Los Angeles – you will get $600 each for your loss! Sorry FEMA is broke but Ukraine thanks you!#PacificPalisades #California #Wildfires pic.twitter.com/uq0nhu74Up — Steve Gruber (@stevegrubershow) January 8, 2025

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό

Πελώρια νέφη καπνού υψώνονται στους αιθέρες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, όπου η οσμή καμένου είναι πανταχού παρούσα. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν. «Το να προσπαθείς να πολεμήσεις αυτές της πυρκαγιές με τα αστικά συστήματα ύδρευσης είναι αληθινή πρόκληση», παραδέχτηκε η Τζάνις Κινόνες, στέλεχος της δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της μεγαλούπολης (LADWP). Οι πυροσβέστες επιχειρούν επίσης σε άλλα δυο μέτωπο, γύρω από τη Σάντα Κλαρίτα και στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

Holy shlit. Pray for California pic.twitter.com/K0QW2pBvKm — Libs of TikTok (@libsoftiktok) January 8, 2025

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται την Καλιφόρνια, μετέβη σε μονάδα της πυροσβεστικής στη Σάντα Μόνικα. Υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί «για όσο χρειαστεί», προκειμένου να ελεγχθούν οι πυρκαγιές. Μέσω Truth Social ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του καταφέρθηκε εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, του Γκάβιν Νιούσομ, μαύρου προβάτου του μεγιστάνα. Τον κατηγόρησε πως είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για αυτή την «αληθινή καταστροφή» και υποστήριξε, ψευδώς, πως όσα υποφέρει η πολιτεία οφείλονται στις πολιτικές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Malibu’s iconic sand castles are crumbling… one at a time. This has been a numbing and terrifying 14 hours in California history. pic.twitter.com/JmHym7tyQK — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 8, 2025

Τα τρία μεγάλα μέτωπα της φωτιάς

Τα σπίτια πολλών διασημοτήτων έχουν υποστεί καταστροφές, όπως οι ηθοποιοί Eugene Levy, James Woods, Steve Guttenberg και οι προπονητές του NBA, Steve Kerr και JJ Redick. Ο Μπεν Άφλεκ απομακρύνθηκε από την έπαυλη των 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της πρώην συζύγου του Τζένιφερ Γκάρνερ, καθώς μαίνεται η φωτιά στο Palisades. Το σπίτι της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις στο Λος Άντζελες τέθηκε επίσης υπό διαταγή εκκένωσης. Από τις φλόγες καταστράφηκε καταστράφηκε το γυμνάσιο Palisades Charter, εκκλησίες, πάρκα, καθώς και κατοικίες κατά μήκος της εθνικής οδού Pacific Coast. Στη ζώνη εκκένωσης της φωτιάς Hurst, καταστράφηκαν χώροι θρησκευτικής λατρείας, το ιατρικό κέντρο του UCLA, δημοτικά και γυμνάσια σχολεία και εκατοντάδες κατοικίες. Εκατοντάδες εκκενώσεις σημειώθηκαν στη φωτιά του Eaton όπου απομακρύνθηκαν κάτοικοί στην περιοχή Sierra Madre και σε Altadena και Cloverleaf Canyon. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα που έχουν καταστρέψει οι τρεις αυτές πυρκαγιές.

Οι αρχές διέταξαν χθες Τετάρτη κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard. «Άμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης του Λος Άντζελες, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

This family went to grab their horses during the Southern California fires 🥺 pic.twitter.com/Z0sltKbZb5 — FearBuck (@FearedBuck) January 8, 2025

Οι χειμερινές μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ σπάνιες στην Καλιφόρνια. Η βάση δεδομένων για τις καταστροφές του πανεπιστημίου της Λουβαίνης δεν συμπεριλαμβάνει παρά μόλις δύο από το 2000, την «Thomas Fire» το 2017 (κατέκαψε 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και την «Gavilan Fire» το 2002, λιγότερο εκτεταμένη (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα), που όμως προκάλεσε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων και τραυματισμούς. Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.