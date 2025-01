Ψάρι Καλιφόρνια: Γιατί ο Τραμπ κατηγορεί τον κυβερνήτη για τη φωτιά

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες και τα βίντεο που έρχονται από την Καλιφόρνια όπου τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πύρινη λαίλαπα. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πως προτίμησε να σώσει ένα είδος ψαριού αντί να αφήσει το νερό να ρέει στα νότια της πολιτείας. Μάλιστα, ο Τραμπ, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά του, τον αποκαλεί «newscum», δηλαδή απατεώνα. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Νιούσομ μπλόκαρε τη μεταφορά περισσότερου νερού από τον Βορρά προς τον Νότο σε περιοχές με ξηρασία οι οποίες σήμερα καίγονται. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος, ο κυβερνήτης «ήθελε να προστατέψει ένα ουσιαστικά άχρηστο ψάρι. Αλλά δεν νοιάστηκε για τον λαό της Καλιφόρνιας». «Τώρα πληρώνεται το απόλυτο τίμημα. Θα απαιτήσω από αυτόν τον ανίκανο κυβερνήτη να επιτρέψει να ρέει όμορφο, καθαρό, γλυκό νερό στην Καλιφόρνια. Συν τοις άλλοις, δεν υπάρχει νερό για πυροσβεστικούς κρουνούς, ούτε πυροσβεστικά αεροπλάνα. Μια πραγματική καταστροφή», έγραψε ο Τραμπ.

Μάλιστα, σε επόμενη ανάρτησή του ο Τραμπ κάνει λόγο για τη χειρότερη φωτιά στην ιστορία της χώρας όσον αφορά το κόστος για την αποκατάσταση, λέγοντας μάλιστα πως δεν είναι καν σίγουρος αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αντέξουν αν δώσουν τόσα χρήματα.

«Η φωτιά στο Λος Άντζελες μπορεί σε δολάρια να είναι η χειρότερη στην ιστορία της χώρας. Πολλοί αμφιβάλλουν εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν αρκετά χρήματα να πληρώσουν για αυτή την καταστροφή. Βαριά ανικανότητα και κακοδιαχείριση του διδύμου Biden/Newscum. Η 20ή Ιανουαρίου δεν μπορεί να έρθει αρκετά γρήγορα» έγραψε ο Τραμπ. Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό την εκτροπή της παροχής νερού από τον κύριο υδάτινο κόμβο της Καλιφόρνιας, το Δέλτα του ποταμού Σακραμέντο, προς τους αγρότες που έχουν ταλαιπωρηθεί από την ξηρασία.

Όμως, τα σχέδιά του αντιμετώπισαν την αντίσταση περιβαλλοντικών ομάδων που υποστήριξαν ότι θα έπλητταν καταστροφικά τον πληθυσμό ψαριών που ήταν ζωτικής σημασίας για το οικοσύστημα της Καλιφόρνιας, αλλά έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, σύμφωνα με τη New York Post. Ο Τραμπ υποσχέθηκε για πρώτη φορά να ανακατευθύνει το νερό από τα βόρεια της Καλιφόρνιας προς τα νότια προς όφελος των αγροτών κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και το 2020 με ομοσπονδιακό μνημόνιο πάρθηκε η σχετική απόφαση. Αλλά λίγες ημέρες αργότερα ο Νιούσομ έκανε μήνυση για να μπλοκάρει την κίνηση του Τραμπ και πέτυχε να περιορίσει την ποσότητα νερού που μπορεί να αντληθεί από το Δέλτα του ποταμού Σακραμέντο.

Στο μεταξύ, και ο Έλον Μασκ καταφέρεται κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, με απανωτές αναρτήσεις στο Χ. Σχολιάζοντας ανάρτηση χρήστη της πλατφόρμας που έγραφε ότι «Η Καλιφόρνια έχει την καλύτερη γη και τη χειρότερη κυβέρνηση στην Αμερική», κατηγορούσε τον Γκάβιν Νιούσομ ότι απέτυχε στη διαχείριση του νερού και στην αντιπυρική προστασία», γράφοντας μονολεκτικά: «Αλήθεια». Ενώ απαντώντας στον ίδιο χρήστη που ισχυρίστηκε ότι «αυτό που συμβαίνει στην Καλιφόρνια θα είναι το τελευταίο κατηγορητήριο εναντίον της αριστερής διακυβέρνησης», σχολίασε «Ναι».

Την ίδια ώρα, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός James Woods δήλωσε ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και οι αξιωματούχοι που ευθύνονται για τη διαχείριση του νερού πρέπει να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.

