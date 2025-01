Σακίδιο πλάτης κάνει τους στρατιώτες να “πετούν”: Το επίτευγμα τουρκικής εταιρείας

Στρατιώτες που νικάνε και τους νόμους της βαρύτητας. Η τουρκική εταιρεία Nefer Defense Inc ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα ιπτάμενο σακίδιο με διπλό στροβιλοκινητήρα.

Η πρωτοποριακή συσκευή Jetpack Revolution δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της να… πετάει σε μεγάλες αποστάσεις και να προσγειώνεται στο έδαφος με μεγάλη ακρίβεια.

Παρόμοιες συσκευές έχουν αναπτύξει και άλλες εταιρείες τόσο στη Βρετανία, όσο και στις ΗΠΑ. Μάλιστα jetpack της Gravity έχει χρησιμοποιηθεί και σε άσκηση του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Yesterday, Richard Browning the founder of #Gravity Industries gave a demo of their #Jetpack system to the Indian Army in #Agra.

The #IndianArmy has issued the requirement to procure 48 such systems.#IADN pic.twitter.com/0dcEW3hjyb

— News IADN (@NewsIADN) February 28, 2023