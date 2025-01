Κέιτ Μίντλετον γενέθλια: Η τρυφερή ανάρτηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Με μία τρυφερή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην Κέιτ Μίντλετον ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. «Στην πιο απίστευτη σύζυγο και μητέρα» γράφει χαρακτηριστικά. «Η δύναμη που έδειξες τον τελευταίο χρόνο ήταν αξιοσημείωτη. Ο Τζορτζ, η Σάρλοτ, ο Λούις και εγώ είμαστε τόσο περήφανοι για σένα. Χρόνια πολλά, Κατρίν. Σε αγαπάμε». Την ανάρτησή του αυτή, συνόδευσε με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Κέιτ να χαμογελά.

Μήνυμα για τα γενέθλιά της δημοσιεύτηκε και στους επίσημους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρόνια πολλά στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας». Φέτος, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα γιορτάσει τα γενέθλιά της με λίγους και καλούς προσκεκλημένους στην οικία της στο Ουίνδσορ, σπάζοντας την παράδοση να τα γιορτάζει περιστοιχισμένη από την οικογένειά της και φίλους στην οικογενειακή κατοικία στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία).

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2025