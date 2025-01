Νικόλ Κίντμαν γάλα: Μια απρόσμενη κίνηση κατά την αποδοχή βραβείου

Μια απρόσμενη κίνηση έκανε η Νικόλ Κίντμαν κατά την αποδοχή ενός βραβείου: Κατέβασε μονομιάς ένα ποτήρι γάλα! Η 57χρονη σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο National Board of Review Gala. Κατά την παραλαβή όμως του βραβείου καλύτερης ηθοποιού, στην ευχαριστήρια ομιλία της, αποφάσισε να ενσωματώσει μια καυτή σκηνή από το ερωτικό θρίλερ στο οποίο πρωταγωνιστεί με τίτλο «Babygirl». «Θα υψώσω ένα ποτήρι γάλα σε όλα τα κοριτσάκια (babygirls) σε αυτή την αίθουσα» είπε, σηκώνοντας το ποτήρι ψηλά πάνω από το κεφάλι της στο βήμα. Η αίθουσα ζητωκραύγαζε καθώς η Κίντμαν ήπιε μονορούφι το γάλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. «Καλό κορίτσι» είπε χαμογελώντας, πριν στείλει ένα φιλί καθώς κατέβαινε από τη σκηνή.

Μη νομίζετε όμως πως η Νικόλ Κίντμαν τρελάθηκε και το έριξε στο γάλα. Ο λόγος που το έκανε είναι προφανής. Η στιγμή αυτή παρέπεμπε σε μια σκηνή από την ταινία, όταν ο χαρακτήρας της, η Ρόνι, διευθύνουσα σύμβουλος και «τέλεια» σύζυγος και μητέρα, δέχεται ένα ποτήρι γάλα από τον Σάμιουελ (τον υποδύεται ο Χάρις Ντίκινσον), τον ασκούμενο με τον οποίο έχει αρχίσει να έχει μία φλογερή σχέση, καθώς κάθεται σε ένα μπαρ με φίλους και συναδέλφους.

Ξαφνιασμένη στην αρχή από την άφιξη του ποτηριού, η Ρόμι πίνει στη συνέχεια όλο το γάλα, ενώ έχει άμεση οπτική επαφή με τον πολύ μικρότερο σε ηλικία υπάλληλό της, ο οποίος είναι με τους δικούς του φίλους σε άλλο τραπέζι στην άκρη του δωματίου. Το παράνομο ζευγάρι ανταλλάσσει έντονα βλέμματα, καθώς εκείνη τελειώνει το γάλα της και σκουπίζει το στόμα της. Αργότερα, όταν φεύγουν με τις παρέες τους, ο Σάμιουελ περνάει από δίπλα της και της ψιθυρίζει στο αυτί: «Καλό κορίτσι».

Nicole Kidman fittingly toasts to “all of the babygirls in the room” with a glass of milk. #NBRAwards #Babygirl #A24 pic.twitter.com/SqHfFfs6Lx

— National Board of Review (@NBRfilm) January 8, 2025