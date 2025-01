Τραμπ και Ομπάμα στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ: Το περίεργο «πηγαδάκι» και η αντίδραση της Χάρις

Και οι πέντε εν ζωή πρόεδροι των ΗΠΑ παρέστησαν στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, ενώ οι δύο από αυτούς, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπαράκ Ομπάμα, είχαν μια φιλική συζήτηση. Η συζήτηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπαράκ Ομπάμα στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ -που έκανε τους πάντες να αναρωτιούνται τι έλεγαν και γιατί γελούσαν- βρέθηκε στο επίκεντρο. Είναι η πρώτη φορά που και οι πέντε πρόεδροι βρίσκονται μαζί από τότε που ο Τραμπ κέρδισε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο. Σημειώνεται ότι ο Ομπάμα και ο Μπιλ Κλίντον έκαναν έντονη προεκλογική εκστρατεία εναντίον του, ενώ ο Τζορτζ Μπους αρνήθηκε να υποστηρίξει τον υποψήφιο του κόμματός του.

Trump and Obama continue their extended conversation pic.twitter.com/NWZLVn5xsy

Ο Ομπάμα, ο οποίος καθόταν δίπλα στον Τραμπ, πέρασε την ώρα πριν αρχίσει η επίσημη κηδεία του Κάρτερ ψιθυρίζοντας στον εκλεγμένο πρόεδρο, ενώ η Μελάνια καθόταν κοντά του. Η Μισέλ Ομπάμα δεν παραβρέθηκε στην κηδεία. Κάποια στιγμή, η Κάμαλα Χάρις, όπως γράφει η Daily Mail, η οποία καθόταν στη σειρά μπροστά από τον Ομπάμα και τον Τραμπ, γύρισε πίσω για να τους δει, στη συνέχεια ξανακοίταξε μπροστά και άφησε έναν βαθύ αναστεναγμό.

Kamala’s face says it all—watching Obama talk to Trump has her absolutely fuming. 🤣

pic.twitter.com/WAjlEPuqY8

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 9, 2025