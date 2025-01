Ιράν υπόγεια πόλη: Μια τρομακτική αποκάλυψη

Στα αποκαλυπτήρια μιας υπόγειας τεράστιας εγκατάστασης αποθήκευσης πυραύλων προχώρησε το Ιράν, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης να ανακοινώνουν την ανάπτυξη «νέων ειδικών πυραύλων». Παράλληλα με τα μηνύματα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον ενόψει της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB την Παρασκευή δείχνει τον στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και τον ταξίαρχο Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ να επιθεωρούν την υπόγεια «πυραυλική πόλη», όπως την αποκαλεί το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το προσκείμενο στους Φρoυρούς της Επανάστασης ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ο ταξίαρχος Χατζιζαντέχ χαρακτήρισε την εγκατάσταση «ηφαίστειο εν υπνώσει». Όπως μετέδωσε το ημεπίσημο ιρανικό μέσο Mehr News, στις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο χρησιμοποιήθηκε εν μέρει αυτή η υπόγεια πυραυλική βάση.

#BREAKING The Aerospace Force of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on Friday unveiled what the state TV called “one of the underground missile cities of the IRGC”.

“The volcano lying under these mountains can erupt in the shortest time possible,” the report says. pic.twitter.com/nIPb6IxBpX

