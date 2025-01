Ιταλία: Αθωώθηκε 22χρονος πατροκτόνος -Μαχαίρωσε τον πατέρα του 34 φορές

H δικαιοσύνη στην Ιταλία αθώωσε έναν 22χρονο που σκότωσε τον πατέρα του, αποφασίζοντας ότι «πρόκειται για νόμιμη άμυνα» Το εφετείο του Τορίνο αθώωσε τον Άλεξ Κοτόια, ο οποίος πριν από τέσσερα χρόνια δολοφόνησε τον πατέρα του με τριάντα τέσσερις μαχαιριές. Η ιταλική δικαιοσύνη έκρινε ότι «πρόκειται για νόμιμη άμυνα», διότι ο πατέρας του νέου φερόταν συνεχώς με βίαιο τρόπο, τόσο στην σύζυγό του, όσο και στα δυο του παιδιά.

Η δολοφονία είχε λάβει χώρα στις 30 Απριλίου του 2020 έξω από το Τορίνο, έπειτα από σφοδρότατο διαπληκτισμό, κατά τον οποίο ο πατέρας του Κοτόια είχε κατηγορήσει επανειλημμένα την σύζυγό του ότι τον απατούσε. Ο εικοσιδυάχρονος ισχυρίστηκε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του, πριν εκείνος πάει στην κουζίνα, βρει το μαχαίρι που αναζητούσε και δολοφονήσει τον ίδιο, τον αδελφό και τη μητέρα του. Ο Αλεξ Κοτόια είχε αθωωθεί από το πρωτοδικείο, ενώ το εφετείο, τον είχε καταδικάσει σε έξι χρόνια και δυο μήνες φυλάκισης για ανθρωποκτονία, αναγνωρίζοντάς του πολλά ελαφρυντικά στοιχεία. Ο Άρειος Πάγος της Ρώμης, όμως, στην συνέχεια όρισε ότι η τελευταία αυτή δίκη έπρεπε να επαναληφθεί και σήμερα, τελικά, εκδόθηκε η νέα, αθωωτική απόφαση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του εικοσιδυάχρονου υπενθύμισε ότι την ημέρα του τραγικού συμβάντος, ο πατέρας του Άλεξ είχε καλέσει πάνω από εκατό φορές στο κινητό τη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ, διότι ήταν πεπεισμένος ότι διατηρούσε δεσμό με συνάδελφό της. Όταν η γυναίκα επέστρεψε σπίτι, άρχισε να την εξυβρίζει, ήδη πριν μπει στο διαμέρισμά τους. Τους τελευταίους μήνες πριν από την δολοφονία, τα δύο αδέλφια είχαν αρχίσει να ηχογραφούν, με το κινητό, τις κρίσεις θυμού του πατέρα τους φοβούμενοι, όπως κατέθεσαν, ότι θα μπορούσε να δολοφονήσει ή τους ίδιους, ή τη μητέρα τους. Σύμφωνα με τον κατήγορο εισαγγελέα, όμως, «πρόκειται σίγουρα για αντίδραση σε έναν μισητό άνδρα, αλλά όχι για νόμιμη άμυνα».

Uccise il padre per difendere la madre,Alex Cotoia,24anni assolto anche in appello bis: “Gioia indescrivibile”.Il giovane nel 2020 uccise il padre Giuseppe a coltellate per difendere la mamma durante una lite nella loro casa di Collegno,nel Torinese. pic.twitter.com/W5KWqYZ1JV

