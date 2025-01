Λος Άντζελες φωτιά: Στους 24 οι νεκροί – Νέος συναγερμός από την ενίσχυση των ανέμων

Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στα περίχωρα του Λος Άντζελες έγινε ακόμη βαρύτερος, έφθασε τους 24 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή το απόγευμα (τοπική ώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας). Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες δημοσιοποίησε κατάλογο από τον οποίο προκύπτει ότι οκτώ από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς στην κοινότητα Πασίφικ Παλισέιντς και οι υπόλοιποι 16 εξαιτίας της εστίας Ίτον. Τα δέκα από τα θύματα αναφέρεται πως δεν έχουν αναγνωριστεί ως αυτό το στάδιο. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 16 νεκρούς. Σωστικά συνεργεία, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, αναζητώντας πτώματα.

Το Λος Άντζελες ετοιμάζεται για την επιστροφή των θυελλωδών ανέμων, που απειλούν να εξαπλώσουν ακόμη περισσότερο τις πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους σπαρακτικές σκηνές απόλυτης καταστροφής σε προάστιά του. Πολιορκημένη από τις φλόγες από την περασμένη Τρίτη, η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ συνεχίζει να μετράει τους νεκρούς της. Σε περιοχές όπου πλέον έσβησαν οι πυρκαγιές, δεν απομένουν παρά στάχτες και συντρίμμια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Έπειτα από σύντομη νηνεμία, οι θερμοί, ξηροί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν ξανά ως τουλάχιστον την Τετάρτη, περιπλέκοντας τη δουλειά των πυροσβεστών.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως αναμένονται ριπαίοι άνεμοι ως και 110 χιλιομέτρων την ώρα: θα επικρατεί «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» από αύριο Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ρόουζ Σούνφελντ, καθώς η ισχυροποίησή της θα αρχίσει να ενισχύει και πάλι τις φλόγες. Το πυροσβεστικό σώμα προειδοποίησε ότι οι άνεμοι σημαίνουν πως οι κάτοικοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν από την Πέμπτη το νωρίτερο, καλώντας να κάνουν υπομονή οι πολίτες που περίμεναν σε ουρές για ώρες με την ελπίδα πως θα τους επέτρεπαν να πάνε να πάρουν τα φάρμακά τους, κάποια ρούχα, ή απλώς να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους είναι ακόμα όρθια ή όχι.

«Πολλές περιοχές μοιάζουν σαν να βομβαρδίστηκαν», υπογράμμισε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα. Παρά τις προσπάθειες χιλιάδων πυροσβεστών, η «Palisade Fire» εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου βορειοδυτικά της μεγαλούπολης και πλέον απειλούν την πυκνοκατοικημένη κοιλάδα Σαν Φερνάντο. Πάνω από 12.000 δομές —σπίτια και διάφορα άλλα κτίρια— καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών. Πολλοί κάτοικοι αμφισβητούν ή επικρίνουν ανοικτά πλέον τη διαχείριση της κρίσης από τις αρχές, ειδικά διότι οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με κρουνούς χωρίς νερό, ή με ανεπαρκή πίεση. Η δήμαρχος Κάρεν Μπας, που βάλλεται από πολλές πλευρές, διαβεβαίωσε το Σάββατο πως οι υπηρεσίες της βρίσκονται «όλες στο ίδιο μήκος κύματος». Μια ημέρα νωρίτερα, η αρχηγός της πυροσβεστικής της πόλης κατήγγειλε τον ανεπαρκή προϋπολογισμό του δήμου για την υπηρεσία της. Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ έχει απαιτήσει από την πλευρά του «ανεξάρτητη και πλήρη έρευνα» για τις υπηρεσίες ύδρευσης της πόλης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα φραστική επίθεση στους Δημοκρατικούς ηγέτες της πολιτείας για τον τρόπο που διαχειρίζονται τις πυρκαγιές. «Οι ανίκανοι πολ(ιτικοί) δεν έχουν ιδέα πώς να τις σβήσουν», άστραψε και βρόντηξε ο Ρεπουμπλικάνος, που θα ορκιστεί εκ νέου πρόεδρος σε μια εβδομάδα, μέσω Truth Social.

Μπροστά στις λεηλασίες που πολλαπλασιάστηκαν σε πυροπαθείς περιοχές, όπως και σε συνοικίες όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών, έχει επιβληθεί αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 (τοπικές ώρες) στις περιοχές Πασίφικ Παλισέιντς και Αλταντίνα, που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες τη σύλληψη διαφόρων υπόπτων για κλοπές, συμπεριλαμβανομένου ενός που φορούσε στολή πυροσβέστη. Οι καταστροφές που έχουν προκληθεί εγείρουν φόβους πως οι ζημίες θα ανέλθουν σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ορισμένοι ειδικοί προεξοφλούν πως οι πυρκαγιές αυτές θα είναι οι πιο δαπανηρές που έχουν καταγραφτεί στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας είπε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News πως θέλει να καταρτιστεί «σχέδιο Μάρσαλ» για την ανοικοδόμηση της πολιτείας του και ότι σχεδιάζει να χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς ώστε οι πυροπαθείς να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους το ταχύτερο δυνατό.

Los Angeles wildfire has destroyed more than 12,000 buildings & claimed 24 lives. Fire has scorched nearly 38,000 hectares of land & authorities have evacuated hundreds of thousands. The blaze remains uncontrolled as emergency teams work to contain it. pic.twitter.com/Kz4TzsCNgv

