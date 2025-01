The Wizard of Kremlin: Αυτός ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Τζουντ Λο θα υποδυθεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη νέα ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς με τίτλο «The Wizard of Kremlin», όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Deadline. Το έργο θα παρακολουθεί τον Πούτιν, που είναι σήμερα 72 ετών, «στην αρχή της κυβερνητικής του καριέρας», σύμφωνα με το πρακτορείο. «Το λέω με δισταγμό, επειδή δεν έχω αρχίσει ακόμα να δουλεύω πάνω σε αυτό. Εννοώ, έχω αρχίσει, αλλά αυτή τη στιγμή μοιάζει με ένα Έβερεστ που πρέπει να ανέβω, οπότε βρίσκομαι στους πρόποδες και κοιτάζοντας προς τα πάνω σκέφτομαι: “Ω, Χριστέ μου, τι είπα;”», ανέφερε ο Βρετανός σταρ, επιβεβαιώνοντας την συμμετοχή του στη ταινία. «Έτσι αισθάνομαι συνήθως όταν λέω “ναι”. Σκέφτομαι, “πώς θα το κάνω αυτό;”. Αλλά όπως και να ‘χει, αυτό είναι δικό μου θέμα να λύσω», πρόσθεσε.

Μαζί του στο «The Wizard of Kremlin» θα είναι οι Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Τομ Στάριτζ. Σύμφωνα με το Variety, η νέα κινηματογραφική παραγωγή η οποία έγινε γνωστή στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, θα βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ που έγραψε ο Τζουλιάνο ντα Έμπολι και εκδόθηκε το 2022 στη Γαλλία, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Το σενάριο που υπογράφει ο Γάλλος δημιουργός με τον Εμμανουέλ Καρέρ, διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και ακολουθεί έναν νεαρό σκηνοθέτη (Ντέινο) ο οποίος γίνεται «απροσδόκητα σύμβουλος του Πούτιν καθώς ο ίδιος ανεβαίνει στην εξουσία της μετασοβιετικής Ρωσίας». Σύμφωνα με τη σύνοψη ο τηλεοπτικός παραγωγός και σκηνοθέτης Βαντίμ Μπαράνοφ, ενώ «εργάζεται στην καρδιά της ρωσικής εξουσίας, μπλέκει την αλήθεια με το ψέμα, τις ειδήσεις με την προπαγάνδα, σκηνοθετώντας ολόκληρη την κοινωνία σαν ένα μεγάλο ριάλιτι σόου».

