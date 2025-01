Μπρουκ Σιλντς: Αποκαλύπτει πως υποβλήθηκε σε μη συναινετική χειρουργική επέμβαση όσο ήταν αναίσθητη

Τα νέα απομνημονεύματα της ηθοποιού Μπρουκ Σιλντς, Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old, είναι ένας προβληματισμός για τη γήρανση και τη δράση ως γυναίκα – με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους, όπως η Σιλντς, μεγάλωσαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η Μπρουκ Σιλντς, 59 ετών, ξεκίνησε στον χώρο του θεάματος ως μοντέλο όταν ήταν μόλις μηνών. Μέχρι τα 11 της χρόνια έπαιζε σε ταινίες όπως το Alice, Sweet Alice και, λίγο αργότερα, το Pretty Baby, στο οποίο πόζαρε γυμνή. Στα απομνημονεύματά της γράφει ότι το να εκτιμά τον εαυτό της στα 59 της χρόνια είναι η «πιο προκλητική της επιλογή». Στο βιβλίο -και σε μια συνέντευξη με τη Leila Fadel του NPR που θα μεταδοθεί αύριο, Δευτέρα 13/1- η Σιλντς συζητά τη σημασία της αυτο-υπεράσπισης για τις γυναίκες, ειδικά στους ιατρικούς χώρους. Αναλογιζόμενη τις δικές της εμπειρίες, ανοίγεται επίσης για την εγχείρηση μείωσης των χειλέων – και τη διαπίστωση, όταν ξύπνησε, ότι ο άνδρας γιατρός είχε επίσης πραγματοποιήσει κάτι που ονομάζεται «χειρουργική επέμβαση αναζωογόνησης του κόλπου» (σ.σ. ο ιατρικός όρος που αναφέρεται γενικά σε αυτή τη διαδικασία σύσφιξης είναι η κολποπλαστική) χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Ήμουν τρομοκρατημένη, αλλά και χαμένη, Δεν ήθελα να μηνύσω αυτόν τον άνθρωπο -ή ίσως να το ήθελα, αλλά δεν ένιωθα ότι μπορούσα- επειδή δεν ήθελα ιδιαίτερα να συζητάμε για τα γυναικεία μου μέλη, για άλλη μια φορά, στο πρωτοσέλιδο κάθε εφημερίδας» γράφει η Σιλντς στα απομνημονεύματά της. Με τη συμβουλή του γυναικολόγου της, η Μπρουκ Σιλντς είχε επιλέξει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μια επέμβαση που θα μείωνε το μέγεθος των χειλέων της, για να ανακουφιστεί από τις ενοχλήσεις τύπου τριβής που αντιμετώπιζε από το λύκειο. Αλλά όταν ξύπνησε, όπως γράφει, «της είχε δοθεί ένας νεότερος κόλπος» – κάτι που δεν επιθυμούσε, ούτε ή είχε συναινέσει. Δεν το είπε στον σύζυγό της για μήνες, γράφει.

«Το σοκ και η απογοήτευσή μου ήταν τόσο έντονα, αλλά μου φάνηκε τόσο οικείο. Ένιωθα ότι, ω, πάλι τα ίδια… Δεν ξέρω γιατί νομίζεις ότι θα είναι διαφορετικά, Μπρουκ» δήλωσε στο NPR. Στη συνέντευξη, η Σιλντς μοιράστηκε επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μηνύσει τον γιατρό ή δεν τον έχει κυνηγήσει με οποιονδήποτε τρόπο. «Νομίζω ότι δεν ήμουν αρκετά δυνατή. Δεν αισθανόμουν αρκετά ασφαλής στην καριέρα μου για να είναι και πάλι θέμα της ανατομίας μου. … Ένιωσα επιτέλους ότι είχα ξεπεράσει να προσδιορίζομαι από την παρθενιά μου, καταλαβαίνετε;», συνέχισε. «Νομίζω ότι αν συνέβαινε σε αυτή την εποχή, θα είχε γίνει πολύ καλύτερη διαχείριση» σημείωσε η ηθοποιός.

Με πληροφορίες από NPR