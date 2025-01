Η Μελάνια Τραμπ είναι έτοιμη να μετακομίσει στο Λευκό Οίκο

Η επερχόμενη Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι έτοιμη να μετακομίσει ξανά στο Λευκό Οίκο και έχει ήδη πακετάρει. Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Fox & Friends» μίλησε επίσης για πρώτη φορά για το εάν θα είναι μαζί με τον σύζυγό της στον Λευκό Οίκο ή εάν θα μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη. Μια εβδομάδα πριν από την ορκωμοσία και την επιστροφή των Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι έχει «πακετάρει» και «έχει διαλέξει τα έπιπλα που θέλει να πάρει μαζί της. Η δεύτερη φορά είναι πιο εύκολη, είπε, επειδή γνωρίζει τα δωμάτια όπου θα ζει η οικογένεια. «Έχω ήδη πακετάρει. Έχω ήδη επιλέξει, ξέρετε, τα έπιπλα που πρέπει να μπουν. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό, μια μετάβαση, αυτή τη φορά, τη δεύτερη φορά». Μάλιστα, πρόσθεσε, ότι η μεταβατική ομάδα έχει μόνο 5 ώρες για να «απομακρύνει» τους Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο ώστε να εγκατασταθούν εκεί οι Τραμπ.

“This time, I have everything — I have the plans. I could move in. I’ve already packed. I’ve already selected the furniture,” says First Lady @MELANIATRUMP.

"On January 20, the transition team has only five hours to move the Bidens out and to move us in."

