Australian Open 2025: Όλγκα Ντανίλοβιτς, το νέο αστέρι του τένις της Σερβίας

Η Όλγκα Ντανίλοβιτς έκανε την έκπληξη στη Μελβούρνη και απέκλεισε το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πέγκουλα.

Έως το 2025, η Σέρβα τενίστρια δεν είχε περάσει ποτέ τον πρώτο γύρο του Australian Open, φέτος έχει φτάσει μέχρι στιγμής στον 4ο γύρο, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Πάουλα Μπαντόσα με έπαθλο μια θέση στον προημιτελικό.

Η Ντανίλοβιτς, μετά την πρόκριση της, ανέβηκε στο νο 41 της παγκόσμιας κατάταξης και αυτή τη στιγμή θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου τένις.

Serbs supporting Serbs 🥰@DjokerNole joined in the celebrations as Olga Danilovic booked her spot into the AO fourth round! 🇷🇸#AO2025 pic.twitter.com/sxDjKgGHGW

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025