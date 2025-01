Ένα ποντίκι στο γήπεδο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει πρόβλημα με ποντίκια, το οποίο έγινε εμφανές κατά τη διάρκεια της νίκης της επί της Σαουθάμπτον την Πέμπτη, καθώς πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν ένα ποντίκι να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ. Οι Άγγλοι «κόκκινοι διάβολοι» παλεύουν με αυτό το ζήτημα από τον Δεκέμβριο, όταν η Mail Sport αποκάλυψε ότι ο σύλλογος είχε λάβει χαμηλή βαθμολογία δύο αστέρων για την υγιεινή, μετά από ευρήματα κοπράνων κατά την επίσκεψη υγειονομικών ελεγκτών. Οι υπεύθυνοι του συλλόγου συνεργάζονται ενεργά με συνεργάτες ελέγχου παρασίτων και το τοπικό συμβούλιο, εφαρμόζοντας σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθεωρητές εντόπισαν ίχνη δραστηριότητας ποντικιών σε εταιρικές σουίτες του ισογείου και σε κιόσκι που πουλά τρόφιμα στους φιλάθλους. Ένα νέο περιστατικό προκάλεσε ανησυχία, όταν θεατής στο Old Trafford κατέγραψε βίντεο που φέρεται να δείχνει ένα ποντίκι να τρέχει στον χλοοτάπητα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το βίντεο δείχνει ένα μικρό ζώο να πηδά και να τρέχει προς την περιοχή της εστίας, με σοκαρισμένους θεατές να παρακολουθούν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια. Ένας σχολιαστής έγραψε: «Η Premier League επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Δεν είναι παράνομο, ειδικά αν πουλούν τρόφιμα στον χώρο;». Άλλος σχολιαστής επιτέθηκε στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ, γράφοντας: «Έχει γίνει ανέκδοτο αυτός ο σύλλογος, ποντίκια στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο, “αρουραίοι” στη διοίκηση». Το Ολντ Τράφορντ, λόγω της τοποθεσίας του κοντά σε κανάλι και σιδηροδρομικές γραμμές, αντιμετωπίζει διαχρονικά ζητήματα με ποντίκια και αρουραίους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, που κάνουν τα τρωκτικά να αναζητούν θερμότερα και προστατευμένα σημεία. Επιπλέον, κάθε εντός έδρας παιχνίδι με 74.000 φιλάθλους αφήνει πίσω του μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

Ειδικοί ελέγχου παρασίτων επισκέπτονται πλέον το Old Trafford τέσσερις έως πέντε φορές την εβδομάδα. Η Γιουνάιτεντ εξετάζει το ενδεχόμενο να κατεδαφίσει το εμβληματικό στάδιο για να χτίσει ένα σύγχρονο γήπεδο ή να ανακαινίσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, αν και ο μειοψηφικός ιδιοκτήτης, Σερ Τζιμ Ράντκλιφ, προτιμά τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου. Εκπρόσωπος του συλλόγου είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εφαρμόζει ένα ισχυρό σύστημα ελέγχου παρασίτων σε όλο το Ολντ Τράφορντ. Πραγματοποιούνται εβδομαδιαίοι έλεγχοι σε όλες τις περιοχές τροφοδοσίας και λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα υγιεινής και καθαριότητας όπου αποθηκεύονται, προετοιμάζονται και σερβίρονται τρόφιμα. Εάν παρουσιαστούν τέτοια περιστατικά, λαμβάνονται άμεσα και κατάλληλα μέτρα».

Did anyone catch our new winger last night? #mufc pic.twitter.com/pNNSH5CH2x

— Jensen Whitehead (@JWhitehead613) January 17, 2025