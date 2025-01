Euroleague Παναθηναϊκός: To trailer του ντοκιμαντέρ

Με τον τίτλο «Ο δρόμος προς το Βερολίνο: Το ντοκιμαντέρ. Το ταξίδι προς το 7ο αστέρι μας», ο Παναθηναϊκός AKTOR προϊδέασε τον κόσμο του για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ με θέμα της κατάκτηση της EuroLeague την περσινή αγωνιστική περίοδο.

Η «πράσινη» KAE δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το trailer της εν λόγω παραγωγή, ξεχωρίζοντας σημαντικές στιγμές της πρωταθληματικής πορείας της ομάδας, όπως το κάρφωμα του Κέντρικ Ναν στον τελικό, η πρόκριση στο Game 5 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στα Playoffs αλλά και η κοσμοσυρροή που περίμενε τους πρωταθλητές Ευρώπης στην Ελλάδα.

🏆 ROAD TO BERLIN: Τhe Documentary | The journey to our 7th Star ⭐️

Enter our new draw on CLUB 1908 and get a chance to be among the lucky #PAOFans that will witness the first-ever screening of our historic documentary! 💚

Special reward just for you – Exclusively on our app 📱… pic.twitter.com/vSjtFsu6Wp

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 17, 2025