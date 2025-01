Σακίλ ΜακΚίσικ παιδιά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο παίκτης του Ολυμπιακού

Μπαμπάς ενός μωρού κοριτσιού έγινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού, αφού η σύζυγός του, Μπέριλ ΜακΚίσικ γέννησε για δεύτερη φορά, με τους Πειραιώτες να κάνουν γνωστό το γεγονός με ανάρτηση στα social media.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ γέννησε στην Ελλάδα το δεύτερο παιδί της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, καθώς το ζευγάρι είχε ήδη ένα μικρό αγοράκι και πλέον η οικογένειά τους μεγάλωσε, με την προσθήκη ενός κοριτσιού.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την είδηση, γράφοντας στα social media: “Συγχαρητήρια Σακ και Μπέριλ για το καλωσόρισμα στο γλυκό κοριτσάκι σας!!! Άλλη μια όμορφη ευλογία για την οικογένειά σας. Είθε η αυξανόμενη οικογένειά σας να είναι ευλογημένη με υπέροχες αναμνήσεις και μεγάλη διασκέδαση”.

🍼❤️ Congratulations Shaq and Beril on welcoming your sweet baby girl!!! Another beautiful blessing for your family.

May your growing family be blessed with great memories and great fun.#OlympiacosBC pic.twitter.com/HnjwXYUQmZ

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 18, 2025