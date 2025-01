Αποκλεισμένοι αστροναύτες στο διάστημα: Η Σούνι Γουίλιαμς βγήκε για… περίπατο

Η αστροναύτης της NASA Σούνι Ουίλιαμς, μία από τους αστροναύτες που έχουν αποκλειστεί εδώ και μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πήγε για διαστημικό περίπατο την Πέμπτη, για πρώτη φορά από τότε που έφτασε στο σκάφος πριν από επτά μήνες. Η Σούνι Γουίλιαμς και ο συνάδελφός της, ο αστροναύτης Μπατς Γουίλμορ, ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν στη Γη μετά από μια εβδομαδιαία αποστολή τον Ιούνιο του 2024, αλλά η επιστροφή τους καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος. Τώρα, φαίνεται πως στην καλύτερη περίπτωση θα επιστρέψουν στη γη στα τέλη Μαρτίου, αν όχι αργότερα.

Η 59χρονη Γουίλιαμς είναι έμπειρη αστροναύτης, έχοντας πραγματοποιήσει πολλούς διαστημικούς περιπάτους κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στην τελευταία της εξόρμηση στο διάστημα, που έγινε την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου, συνεργάστηκε με τον αστροναύτη Νίκ Χέιγκ για να πραγματοποιήσουν συντήρηση στο σκάφος. Τα καθήκοντά τους περιλάμβαναν την επισκευή εξοπλισμού που διέπει τον προσανατολισμό του σταθμού και την επιδιόρθωση φίλτρων στο τηλεσκόπιο ακτίνων Χ NICER, μεταξύ άλλων εργασιών. Η NASA δήλωσε ότι ο εξάωρος διαστημικός περίπατος, ο όγδοος στην καριέρα της Σούνι Γουίλιαμς, πήγε καλά, καθώς οι αστροναύτες ολοκλήρωσαν τις εργασίες που έπρεπε να κάνουν.

