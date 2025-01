Ισραήλ τώρα: Σειρήνες και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ

Σειρήνες προειδοποίησης για επίθεση ήχησαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ μετά την εκτόξευση βλήματος από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Από την πλευρά τους δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι στην Ιερουσαλήμ ήχησαν σειρήνες και ακούστηκαν εκρήξεις. Ο ανταποκριτής του Fox Trey Yingst, έγραψε στο X ότι ακούγονται σειρήνες και στο Τελ Αβίβ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βλήμα που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη. Εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ περίπου στις 10:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), λίγο μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης σε απάντηση στην εκτόξευση βλήματος από την Υεμένη, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Έχοντας γίνει «απαραίτητοι» για το Ιράν, μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν οι Παλαιστίνιοι και Λιβανέζοι σύμμαχοί του, οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης δηλώνουν ότι θέλουν να διατηρήσουν την πίεση στο Ισραήλ, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και έχουν στοχοθετήσει στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν πλοία που πιστεύουν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, εξηγώντας ότι ενεργούν σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους. Παρά τα επανειλημμένα πλήγματα του Ισραήλ, των ΗΠΑ και κάποιες φορές της Βρετανίας εναντίον θέσεών τους, οι Χούθι μοιάζει δύσκολο να περιοριστούν. Προερχόμενοι από τη βόρεια Υεμένη, οι σιίτες αντάρτες εκδίωξαν την κυβέρνηση της χώρας από την πρωτεύουσα Σανάα το 2014 και έκτοτε έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλα τμήμα της χώρας.

🇮🇱🇵🇸 Explosions have been reported in central Israel after sirens were activated in Tel Aviv, central Israel, West Bank settlements, and Jerusalem.

The IDF says the ballistic missile launched from Yemen was successfully intercepted by air defenses https://t.co/0kSN1RcbVC pic.twitter.com/CCzOxXLFxv

— The Global Beacon (@globalbeaconn) January 18, 2025