Τέλος Μπάιντεν: Τελευταίες ώρες στον Λευκό Οίκο

Το προσωπικό του Μπάιντεν δημοσίευσε ένα backstage βίντεο με τον απερχόμενο πρόεδρο να παραγγέλνει μιλκσέικ και να συνομιλεί με τους εργαζόμενους κατά τις τελευταίες του ημέρες στον Λευκό Οίκο. Ο 82χρονος Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται να ζητά το γλυκό ρόφημα δύο φορές, με το προσωπικό να του λέει ότι θα έπρεπε να περιμένει λίγο μέχρι να ετοιμαστεί. «Θα μου λείψετε. Κατέβηκα απλώς για να πω ένα γεια, και παρεμπιπτόντως, μπορείτε να μου φτιάξετε ένα μιλκσέικ;» ρώτησε τον υπάλληλο στο Navy Mess, έναν όροφο κάτω από το Οβάλ Γραφείο. «Ναι, δώστε μου περίπου πέντε λεπτά», απάντησε ο υπάλληλος. Σε ένα άλλο απόσπασμα, μια γυναίκα υπάλληλος του Navy Mess είπε στον πρόεδρο: «Ένα σοκολατένιο μιλκσέικ; Θέλετε ένα; Ετοιμάζεται αμέσως, κύριε!».

Ο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από τον σύμβουλό του Άμος Χόκσταϊν, φαίνεται να περιφέρεται στους χώρους του Λευκού Οίκου κρατώντας ένα ποτήρι με παγωτό sundae και επικάλυψη σοκολάτας. «Ειλικρινά, ο Μπάιντεν που περιφέρεται χωρίς σκοπό στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου πίνοντας μιλκσέικ είναι ακριβώς όπως φαντάστηκα τα τελευταία 4 χρόνια», σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης στο Χ (πρώην Twitter). «Ω, τι χαριτωμένο!» ακούγεται να λέει ο απερχόμενος πρόεδρος, θαυμάζοντας μια φωτογραφία του με τον εγγονό του, Μπο, από το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών τον περασμένο Αύγουστο, έξω από αυτό που φαίνεται να είναι το φωτογραφικό γραφείο του Λευκού Οίκου στο ισόγειο.

