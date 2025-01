Τζόκοβιτς – δημοσιογράφος: Έξαλλος ο Σέρβος με σχόλιο σε live σύνδεση

Αν και η Αυστραλία είναι ο τόπος που ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει γράψει ιστορία στην καριέρα του, η σχέση του τα τελευταία χρόνια με τη χώρα, πάει από το κακό στο χειρότερο. Μετά την καραντίνα που τον έβαλαν προ τριετίας σε κτίριο με μετανάστες, επειδή ήταν ανεμβολίαστος, πρόσφατα αποκάλυψε πως την ίδια περίοδο τον είχαν δηλητηριάσει, κάτι που… ενόχλησε την κυβέρνηση. Σήμερα ήρθε να προστεθεί ένα νέο «επεισόδιο». Ο Τζόκοβιτς αμέσως μετά τη νίκη του επί του Τσέχου Λεχέτσκα, στάθηκε στο κέντρο του γηπέδου όπου παραδοσιακά ο νικητής κάνει λίγες δηλώσεις. Αντ’ αυτού, ο Νόλε πήρε το μικρόφωνο από τον Τζιμ Κούριερ που θα του έπαιρνε συνέντευξη, ευχαρίστησε το κοινό και αποχώρησε.

Novak Djokovic gives a swift statement after reaching his 58th Grand Slam quarter-final 🗣️ #AusOpen pic.twitter.com/hLcRyGS65v

“I’ll see you next round!” 🙌

Η συμπεριφορά του αποδοκιμάστηκε από το κοινό καθώς το θεώρησε προσβολή. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο λόγος που το έπραξε αυτό, δεν ήταν γιατί τον ενόχλησε το κοινό, αλλά ένα σχόλιο ενός δημοσιογράφου του Channel 9 στην Αυστραλία. Ο Τζόουνς, σε ζωντανή σύνδεση από το Melbourne Park, σχολίασε τους Σέρβους που βρίσκονταν πίσω του και φώναζαν το όνομα του Τζόκοβιτς ως «κακομοίρηδες», ενώ τους ειρωνεύτηκε λέγοντας πως ο θρύλος του τένις είναι «υπερτιμημένος» και πως πρέπει να τον «διώξουν έξω».

Novak Djokovic on why he didn’t do a post-match interview at Australian Open

“A journalist who works for Channel 9 in Australia made a mockery of Serbian fans & made insulting & offensive comments towards me. Neither him or Channel 9 issued an apology”

pic.twitter.com/Yk0CSnrQep

