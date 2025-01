Όμηροι Χαμάς: Η στιγμή της παράδοσης των τριών γυναικών

Απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς οι πρώτες τρεις όμηροι, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Πρόκειται για τη Ρόμι Γκόνεν (24 ετών), την Ντορόν Σταϊνμπρέχερ (31) και την Έμιλι Νταμάρι (28), οι οποίες με ισραηλινά ελικόπτερα, συνοδεία των μητέρων τους που κλήθηκαν στο σημείο, θα διακομιστούν σε νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Ως αντάλλαγμα, 90 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι από το Ισραήλ. Τις τρεις γυναίκες παρέλαβε μία ομάδα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) που μετέβη στο κέντρο της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε την ισραηλινή πλευρά ότι οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι ημέρες για τις οικογένειες των ομήρων κυλούσαν βασανιστικά. Τώρα, οι οικογένειες των τριών γυναικών περιμένουν να τις αντικρίσουν και να τις αγκαλιάσουν. Όπως λέει στο BBC πηγή κοντά στην οικογένεια της Έμιλι Νταμάρι, η μητέρα της δεν πιστεύει τίποτα και περιμένει να τη δει. «Δεν έχει τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί. Και υπάρχει ένας μακρύς δρόμος μπροστά μας», αναφέρει.

«Δεν έχουν ιδέα σε τι κατάσταση βρίσκονται και υπάρχουν και άλλοι όμηροι που πρέπει να απελευθερωθούν και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια για να κρατηθούν στη ζωή. Είναι ένας μακρύς, μακρύς δρόμος μπροστά μας», πρόσθεσε.

Footage shows a Red Cross convoy in the Gaza Strip heading to collect the three Israeli hostages from Hamas. https://t.co/o8FVPpCaa9 pic.twitter.com/h6RfFw875u

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025