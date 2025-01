Best City Awards 2025: Σάρωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ξεχώρισε στα φετινά Best City Awards, αποσπώντας έξι βραβεία και κατακτώντας τον τίτλο «Smart City of the Year», επιβεβαιώνοντας τον πρωτοπόρο ρόλο του στην καινοτομία και την ποιότητα ζωής. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τον δήμο να συγκεντρώνει τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλο δήμο της χώρας. Ο θεσμός, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ για 8η χρονιά, τιμά τις κορυφαίες πρακτικές και λύσεις στις ελληνικές πόλεις.

Το μήνυμα του δημάρχου Θεσσαλονίκης

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διάκριση, αποδίδοντας τα εύσημα στις αρμόδιες υπηρεσίες: «Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την αντιδημαρχία Ψηφιακής Πολιτικής και όλα τα στελέχη μας για τη συστηματική υλοποίηση δράσεων που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου. Μέσα από τη στρατηγική μας, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία ανάπτυξης, κάνοντας τις υπηρεσίες μας πιο φιλικές και προσβάσιμες στους πολίτες».

Ο δήμος εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Κώστα Βασιλόπουλο, ο οποίος τόνισε τη δέσμευση για περαιτέρω ανάπτυξη: «Συνεχίζουμε με αφοσίωση για να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες λειτουργίας του δήμου και να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Η αναγνώριση αυτή μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας».

Οι διακρίσεις του δήμου Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διακρίθηκε για τις ψηφιακές του υπηρεσίες και τα καινοτόμα συστήματα που έχει υιοθετήσει.

Αναλυτικά, απέσπασε:

«Smart City of the Year» για τις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Gold βραβείο για το προγνωστικό σύστημα αστικής θερμικής νησίδας και τα συστήματα μέτρησης ποιότητας αέρα.

Silver βραβείο για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, το πρόγραμμα e-Πολίτης και το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εγγράφων (ΣΗΔΕ).

Bronze βραβείο για την εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου», που προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Η επιτυχία του δήμου Θεσσαλονίκης στα Best City Awards αποδεικνύει τη δέσμευσή του να αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνολογίας για να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, η Θεσσαλονίκη εδραιώνει τη θέση της ως πρότυπο σύγχρονης αστικής διακυβέρνησης.