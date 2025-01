Σεένα Γκόμεζ – Τραμπ: Επίθεση στην τραγουδίστρια μετά το βίντεο που κλαίει για τις απελάσεις

Η Σελένα Γκόμεζ, γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μετά από ένα συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους Μεξικανούς μετανάστες που επηρεάζονται από τις μαζικές απελάσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Με δάκρυα στα μάτια, η Γκόμεζ δήλωσε πως νιώθει ανήμπορη να βοηθήσει, αλλά υπόσχεται να κάνει ό,τι μπορεί για τους «δικούς της ανθρώπους». «Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω τα πάντα, το υπόσχομαι». Το βίντεο, που σύντομα διέγραψε, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από Ρεπουμπλικάνους.

