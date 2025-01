Πριγκίπισσα Βεατρίκη: Ελληνικό όνομα στο δεύτερο παιδί της

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη του Ηνωμένου Βασιλείου γέννησε το δεύτερο παιδί της, το οποίο ονόμασε Αθηνά, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Η Βεατρίκη και ο σύζυγός της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι, καλωσόρισαν την κόρη τους στις 22 Ιανουαρίου, στο νοσοκομείο Chelsea and Westminster του Λονδίνου. Η Αθηνά γεννήθηκε πρόωρα, ζυγίζοντας μόλις 1,9 κιλά, αλλά είναι υγιής και τα πάει καλά.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη είναι κόρη του Ανδρέα, Δούκα της Υόρκης, και της Σάρα, Δούκισσας της Υόρκης. Βρίσκεται ένατη στη γραμμή διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο, μετά τον ξάδελφό της Ουίλιαμ, τα ανίψια της Γεώργιο, Καρλόττα και Λουδοβίκο, τον ξάδελφό της Χάρι, τα ανίψια της Άρτσι και Λίλιμπετ και τον πατέρα της.

Σύμφωνα με το BBC, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είναι ενθουσιασμένοι με την ασφαλή άφιξη του μωρού. Σε ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, αναφέρεται ότι το μωρό της πριγκίπισσας Βεατρίκης και του Εντοάρντο ονομάστηκε Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi και γεννήθηκε την περασμένη Τετάρτη, στις 12:57 μ.μ. Η Βεατρίκη και η κόρη της είναι καλά, ενώ η οικογένεια περνάει χρόνο μαζί με τη Σιένα και τον Γούλφι, γιο του Εντοάρντο από προηγούμενη σχέση.

Οι γονείς ευχαρίστησαν το προσωπικό του νοσοκομείου του Λονδίνου για την «υπέροχη φροντίδα». Η Βεατρίκη επρόκειτο να γεννήσει στις αρχές της άνοιξης, ωστόσο είχε δεχθεί ιατρική σύσταση να αποφεύγει μεγάλα ταξίδια από τον Δεκέμβριο. Η Αθηνά είναι εγγόνι του Δούκα και της Δούκισσας της Υόρκης και δισέγγονη του βασιλιά Καρόλου.

🍼🎉 Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, born on Wednesday, 22nd January, at 12:57pm.

The baby was born weighing 4 pounds and 5 ounces.

The King and… pic.twitter.com/uPYk4bXBRG

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2025