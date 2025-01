Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο: Η πρώτη δήλωση Τραμπ

Μια τραγική αεροπορική σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκαν στον αέρα, με αποτέλεσμα τη συντριβή του αεροσκάφους στον ποταμό Ποτόμακ. Το αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε 64 επιβαίνοντες, εκτελούσε πτήση εσωτερικού και βρισκόταν σε πορεία προσγείωσης στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν όταν συνέβη το δυστύχημα. Από τη σύγκρουση, τόσο το αεροπλάνο όσο και το ελικόπτερο υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οδηγώντας στην πτώση τους στο ποτάμι. Η τραγωδία έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι αρμόδιες αρχές και οι ειδικοί στην αεροπορική ασφάλεια διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανό λάθος στον συντονισμό μεταξύ του πύργου ελέγχου και των πιλότων, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης.

BREAKING:

New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC.

A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2025