Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο: Τουλάχιστον 19 νεκροί – Η τελευταία επικοινωνία των πιλότων

Τουλάχιστον 18 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα παγωμένα νερά του ποταμού Πότομακ στην Ουάσιγκτον, όπου συνετρίβη επιβατικό αεροσκάφος μετά τη σύγκρουσή του στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο. Το αεροσκάφος της American Airlines, ένα Bombardier CRJ700, που εκτελούσε την πτήση 5342 από την Ουίτσιτα του Κάνσας με 60 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, συγκρούστηκε ενώ προσέγγιζε για προσγείωση στον διάδρομο 33 του αεροδρομίου Ronald Reagan της πρωτεύουσας των ΗΠΑ με ελικόπτερο Black Hawk του στρατού, στο οποίο επέβαιναν τρεις στρατιώτες και το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση. Το αεροσκάφος έπεσε στα θολά, παγωμένα νερά του ποταμού Πότομακ, που διαρρέει την Ουάσιγκτον και κείτεται κομμένο στα δύο σε βάθος δύο μέτρων, ενώ λίγο πιο πέρα βρίσκεται αναποδογυρισμένο το ελικόπτερο. Τα συνεργεία διάσωσης χτενίζουν τα νερά του ποταμού και σύμφωνα με το CBS ανέσυραν τουλάχιστον 19 σορούς, ενώ δύο πηγές των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου είπαν ότι δεν έχουν βρεθεί επιζώντες μέχρι στιγμής.

Σε συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο Reagan αξιωματούχοι δεν ανακοίνωσαν αριθμό θυμάτων, αλλά το κλίμα ήταν ζοφερό. «Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, είναι μια τραγωδία, αλλά όταν πεθαίνουν πολλοί, πολλοί, πολλοί άνθρωποι είναι αβάσταχτη η θλίψη», δήλωσε ο γερουσιαστής του Κάνσς, Ρότζερ Μάρσαλ. Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον Μιούριελ Μπάουζερ δεν είπε αν ανασύρθηκαν σοροί από το σημείο της τραγωδίας. Ενώ ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της αμερικανικής πρωτεύουσας τόνισε: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν επιζώντες, αλλά εργαζόμαστε σκληρά». Όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον ανεστάλησαν μέχρι τις 11 το πρωί τοπική ώρα καθώς ελικόπτερα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ίπτανται πάνω από το σημείο της τραγωδίας αναζητώντας επιζώντες.

There is now an active rescue operation underway at the Potomac River in Washington D.C. after a passenger plane operated by American Airlines collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land. CBS News’ @krisvancleave reports that this is the first commercial… pic.twitter.com/wBodTGwqZH

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον κατέγραψε τη τη στιγμή της έκρηξης. Στα πλάνα από τη web camera από το Kennedy Center διακρίνεται μια λάμψη στον ουρανό πάνω από τον ποταμό Πότομακ γύρω στις 20:47 τοπική ώρα και το αεροσκάφος να εκρήγνυται σε φλόγες. Αλλά ενώ συνεχίζονται πυρετωδώς οι έρευνες των συνεργείων διάσωσης στον ποταμό Πότομακ, οι ελπίδες αρχίζουν να σβήνουν για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς η θερμοκρασία των υδάτων είναι γύρω στους 2 βαθμούς Κελσίου. Ο επικεφαλής μετεωρολόγος του NBC, Νταγκ Κάμερερ, είπε ότι την ώρα του δυστυχήματος η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού ήταν λίγο κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι με αυτή τη θερμοκρασία κάποιος που βρίσκεται στο νερό έχει περιθώριο μόλις 15΄- 20΄ προτού αρχίσει να υποφέρει από υποθερμία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είπε ότι αναμένονταν στην περιοχή άνεμοι ταχύτητας έως και 40 χλμ/ώρα. Αξιωματούχοι προετοιμάζονται, σύμφωνα με το CNN, για το ενδεχόμενο να είναι η φονικότερη αεροπορική τραγωδία στην Ουάσιγκτον από το 1982, όταν ένα αροσκάφος της Air Florida συνετρίβη στη γέφυρα της 14ης Οδού, που συνδέει το Άρλινγκτον με την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Photos appear to show a plane wing and part of the fuselage in the Potomac River.

Ο δραματικός διάλογος πύργου ελέγχου με τον πιλότο του ελικοπτέρου

Ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχουν ρωτούν το ελικόπτερο αν διακρίνει την πτήση της PSA Airlines.

– «PAT 2-5 βλέπεις τη CRJ», ρωτά ο ελεγκτής.

Και στη συνέχεια λέει:

-«PAT 2-5 πέρασε πίσω από τη CRJ».

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται μετά φωνές κι ένα δυνατό «Ωωωω» στο βάθος τη στιγμή της σύγκρουσης. Ο πύργος ελέγχου στη συνέχει ενημερώνει έναν άλλο πιλότο γι’ αυτό που συνέβη.

«Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκες τι συνέβη, αλλά έγινε μια σύγκρουση κατά την προσέγγιση στο τέλος του διαδρόμου 33. Θα κλείσουμε τη λειτουργία για το άμεσο μέλλον αν θέλεις να επιστρέψει στην πύλη. Συνιστώ να συντονιστείτε με την εταιρεία. Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε», λέει ο ελεγκτής.

Αυτόπτης μάρτυς είπε στο NBC News ότι είδε ένα αεροπλάνο περίπου 40 με 50 μέτρα από το έδαφος να ετοιμάζεται να προσγειωθεί. Αλλά όταν ο Άρι Σούλμαν ξανακοίταξε λίγες στιγμές αργότερα έμεινε άφωνος: «Έμοιαζε με ένα γιγάντιο ρωμαϊκό κερί, σπίθες να πετάγονται από το ρύγχος μέχρι την ουρά του αεροσκάφους. Το είδα για περίπου δύο δευτερόλεπτα». Ο ομοσπονδιακός υπάλληλος Ρέι Μπεστ είπε στο CNN ότι άκουσε έναν «δυνατό κρότο». «Γύρισα λοιπόν στο πλάι και είδα μια μεγάλη λάμψη και μετά κάτι να πέφτει. Επειδή ήταν σκοτάδι δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν, αν επρόκειτο για πυροτέχνημα ή κάτι άλλο». Ο Αμπάντι Ισμαλί είπε ότι άκουσε «δύο ασυνήθιστους κρότους, κάτι που δεν είχα ξανακούσει», και περιέγραψε τον ήχο «σαν από εμπόλεμη ζώνη». Έτρεξε προς το παράθυρό του, αλλά είπε ότι δεν μπόρεσε να δει τίποτε άλλο «παρά λίγους καπνούς».

Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες κινητοποίησαν δυνάμεις για να συνδράμουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, στις οποίες μετέχουν περίπου 300 άτομα σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Ουάσιγκτον Τζον Α. Ντόνελι σίνιορ. O κυβερνήτης της Βιρτζίνια Γκλεν Γιάνγκιν ανακοίνωσε ότι ομάδες διασωστών και τραυματιοφορέων από όλη τη βόρεια Βιρτζίνια, την Ουάσιγκτον DC και το Μέριλαντ «κινητοποιήθηκαν γρήγορα» για να βοηθήσουν στην αννεύρεση θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας, ενώ ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, ανέφερε ότι η αστυνομία του Μέριλαντ έχει αναπτύξει δύτες στο σημείο. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, το FBI συνδράμει τις τοπικές υπηρεσίες και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ είπε ότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ «αναπτύσσει κάθε διαθέσιμο… πόρο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης». «Παρακολουθούμε ενεργά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τους τοπικούς ανταποκριτές», είπε. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ σημείωσε επίσης ότι το Υπουργείο Άμυνας είναι «έτοιμο να βοηθήσει εάν χρειαστεί». Ο γενικός διευθυντής της αρχής διέλευσης της Ουάσιγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι έχει αναπτύξει λεωφορεία με θέρμανση για όσους επιζώντες ανασυρθούν από τα παγωμένα νερά του Πότομακ.

Ο Χαμάαντ Ράζα δήλωσε στο CNN ότι η σύζυγός του βρισκόταν στο μοιραίο αεροσκάφος. «Απλώς προσεύχομαι να την τραβήξει κάποιος έξω από το ποτάμι αυτή τη στιγμή που μιλάμε», είπε. Ο ίδιος δήλωσε ότι έλαβε μήνυμα από τη σύζυγό του λίγο πριν από την αναμενόμενη προσγείωση του αεροσκάφους . «Μου έστειλε μήνυμα ότι θα προσγειώνονταν σε 20 λεπτά», είπε. Αλλά τα μηνύματα που εκείνος της έστειλε δεν παραδόθηκαν. «Τότε ήταν που κατάλαβα ότι κάτι μπορεί να έχει πάει στραβά», είπε.

Συγγενείς και φίλοι των επιβαινόντων καταφθάνουν στο αεροδρόμιο Ρίγκαν ελπίζοντας να μάθουν νέα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. «Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο αεροσκάφος ή όχι», είπε μια γυναίκα σε έναν αξιωματούχο του αεροδρομίου και ξέσπασε σε λυγμούς. Ανάμεσά τους ένας πατέρας, ο οποίος δήλωσε ότι η καλύτερη φίλη της κόρης του επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από διαγωνισμό πατινάζ επί πάγου. «Δεν άκουσα πολλά. Μόλις έφυγα από τη δουλειά κι ήρθα εδώ για να είμια με τους φίλους μου», είπε. Ο διαγωνισμός πατινάζ είχε γίνει στην Ουίτσιτα του Κάνσας, απ’ όπου απογειώθηκε το μοιραίο αεροσκάφος. Άλλοι συγγενείς μέσα στην αγωνία τους είπαν ότι λαμβάνουν ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες από τους αξιωματούχους του αεροδρομίου κι ότι ενημερώνονται κυρίως από τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ.

BREAKING NEWS:

A passenger jet collided midair with a black hawk helicopter and crashed into the Potomac River in a mass casualty event in Washington DC.

Just last week, Trump FIRED the heads of the Transportation Security Administration (TSA) and the Coast Guard, and… pic.twitter.com/211yDQ0I9l

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 30, 2025