Σύγκρουση ελικοπτέρου με αεροπλάνο: Σοκαριστικά βίντεο από την Ουάσινγκτον

Μια ανείπωτη αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όταν επιβατικό αεροπλάνο συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας σκηνές χάους και τρόμου. Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις, έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 18 σοροί, ενώ οι έρευνες για επιζώντες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος, τύπου Bombardier CRJ700, που ανήκε στη θυγατρική της American Airlines, PSA, εκτελούσε την πτήση 5342 από τη Γουίτσιτα του Κάνσας (ICT) με προορισμό την Ουάσινγκτον (DCA). Μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Το δυστύχημα συνέβη κατά την προσέγγιση του αεροπλάνου στον διάδρομο προσγείωσης, όταν συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Sikorsky H-60 Black Hawk. Το ελικόπτερο, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, είχε απογειωθεί από στρατιωτική βάση στη Βιρτζίνια και επέβαιναν σε αυτό τρεις στρατιωτικοί.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το επιβατικό αεροσκάφος να συντριβεί στα νερά του ποταμού Ποτόμακ, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Οι πρώτες εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ελικόπτερα διάσωσης να φωτίζουν τον ποταμό με προβολείς, καθώς δύτες και σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή για επιζώντες. Οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα βρίσκονται σε επιφυλακή στις όχθες του ποταμού, ενώ μεγάλες δυνάμεις του στρατού και της τοπικής κυβέρνησης συμμετέχουν στις έρευνες. Η τοπική αστυνομία και η FAA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) επιβεβαίωσαν το περιστατικό και ανακοίνωσαν πως οι απογειώσεις και προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, επιβεβαίωσε ότι έχουν σταλεί δύτες για την ανάσυρση των θυμάτων και ότι η επιχείρηση συνεχίζεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, τονίζοντας πως το δυστύχημα «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί». Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροπλάνο «βρισκόταν σε τέλεια πορεία προσέγγισης» και το ελικόπτερο «κατευθυνόταν ευθεία καταπάνω του για εκτεταμένο χρονικό διάστημα». Έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο πύργος ελέγχου δεν έδωσε οδηγίες στο ελικόπτερο να αλλάξει πορεία, αφήνοντας αιχμές για πιθανή ανθρώπινη αμέλεια.

Το δυστύχημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών και στρατιωτικών πτήσεων στον εναέριο χώρο γύρω από την Ουάσινγκτον. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στις ΗΠΑ και η διαχείριση των αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της περιοχής απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια και συντονισμό. Ανώτατος αξιωματούχος της FAA δήλωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

Καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες, οι οικογένειες των επιβατών και των μελών του πληρώματος ζουν ώρες αγωνίας. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη εάν υπάρχουν επιζώντες, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού συνεχίζονται. Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αεροπορικών δυστυχημάτων που έχουν σημαδέψει την ιστορία των ΗΠΑ και δημιουργεί πιέσεις για αυστηρότερη τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Νεότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς η έρευνα προχωρά.