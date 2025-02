Τα.. αυτιά της Νικόλ Κίντμαν στο επίκεντρο της προσοχής

Η Νικόλ Κίντμαν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας, αλλά αυτή τη φορά για έναν ασυνήθιστο λόγο: οι λοβοί των αυτιών της έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θαυμαστές της, καθώς και ειδικοί της αισθητικής χειρουργικής, αναρωτιούνται αν η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται σε φυσική εξέλιξη ή σε αισθητική επέμβαση. Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Μαρκ Σόλομος, το χαρακτηριστικό αυτό αποκαλείται «αυτιά νυχτερίδας» και μπορεί να εμφανιστεί μετά από λίφτινγκ προσώπου, όταν ο λοβός του αυτιού τραβιέται προς τα κάτω.

I would like to present to you as exhibit 1 and 2… Nicole Kidman’s earlobes pic.twitter.com/Sf8pRO7K3C — Mean Green Mother (@Mean_Grn_Mother) September 6, 2024

Ο ίδιος δήλωσε στο Femail της Daily Mail ότι η Νικόλ Κίντμαν δεν είναι η μόνη με αυτό το χαρακτηριστικό, καθώς αντίστοιχα έχουν παρατηρηθεί στον Τομ Κρουζ και τη Ντέμι Μουρ. «Το λίφτινγκ προσώπου γίνεται όλο και πιο αποδεκτό, ακόμα και σε άτομα νεότερης ηλικίας, όμως οι αισθητικές αλλαγές γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς στο κοινό» ανέφερε ο Σόλομος, υπογραμμίζοντας ότι η κακή τεχνική μπορεί να δημιουργήσει αφύσικες επιπτώσεις όπως η επιμήκυνση του λοβού του αυτιού.

Is anyone aware of the size of Nicole Kidman’s earlobes? pic.twitter.com/oc5ZvTSE1j — sounds fake but ok (@kendalllatham) August 29, 2023

Η δερματολόγος Λάουρα Γκιζ συμφωνεί, εξηγώντας ότι «η παραμόρφωση του αυτιού είναι γνωστή αλλά παραγνωρισμένη παρενέργεια του λίφτινγκ προσώπου, ειδικά όταν η τεχνική επικεντρώνεται στο τέντωμα του δέρματος αντί στη στήριξη των βαθύτερων δομών του προσώπου». Η ίδια πρόσθεσε ότι το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο σε άτομα με λεπτότερο δέρμα ή σε όσους έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές επεμβάσεις. Το διαδίκτυο αντέδρασε με ανάμεικτα συναισθήματα. Ένας χρήστης έγραψε: «Δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάζω τους λοβούς των αυτιών της Κίντμαν. Είναι κάποια αποτυχημένη επέμβαση ή απλώς δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ;». Ένας άλλος σχολίασε: «Μην τα κοιτάξετε ποτέ, δεν θα μπορέσετε να δείτε τίποτα άλλο ξανά». Η αισθητική χειρουργική είναι πλέον κοινή πρακτική στη βιομηχανία του θεάματος, αλλά οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται από το κοινό δείχνουν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι επαγγελματίες του χώρου. Είτε πρόκειται για φυσική αλλαγή είτε για αισθητική παρέμβαση, το ενδιαφέρον για την εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη εμμονή της κοινωνίας με την τελειότητα και την αισθητική εικόνα.