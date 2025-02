JOMO, τι σημαίνει: Η νέα παράξενη εκδοχή του FOMO της γενιάς Z

Οι προηγούμενες γενιές συχνά ένιωθαν φόβο μήπως χάσουν κοινωνικές εκδηλώσεις, μια αίσθηση γνωστή ως FOMO (Fear of Missing Out). Ωστόσο, η Generation Z – όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 – φαίνεται πως έχει αλλάξει στάση απέναντι στις κοινωνικές δραστηριότητες, υιοθετώντας μια πιο χαλαρή και εσωστρεφή προσέγγιση: το JOMO (Joy of Missing Out). Αντί να αισθάνονται ότι χάνουν κάτι σημαντικό, οι νέοι σήμερα βρίσκουν χαρά στο να αποφεύγουν τις μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις, επιλέγοντας στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι, με δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα ή η παρακολούθηση ταινιών. Η νέα αυτή τάση έχει κατακτήσει τα social media, με χρήστες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους για το πώς απολαμβάνουν τον χρόνο τους μακριά από κοσμικά events. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπου ένας χρήστης δηλώνει: «JOMO για μένα όσο μεγαλώνω. Γίνομαι πιο αντικοινωνικός και λιγότερο ανεκτικός στην εξάντληση».

Μια από τις βασικές διαφορές της Generation Z σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές είναι η στάση της απέναντι στο αλκοόλ. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η νεότερη γενιά προτιμά τα μη αλκοολούχα ποτά, με την κατανάλωσή τους να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με την επιθυμία τους για σωματική και ψυχική ευεξία, καθιστώντας τις βραδινές εξόδους λιγότερο ελκυστικές και ενισχύοντας τη δημοτικότητα του JOMO.

Η τάση του JOMO δεν σχετίζεται μόνο με την κοινωνική ζωή, αλλά και με την αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακή αποτοξίνωση. Πολλοί νέοι επιλέγουν να μειώσουν τη χρήση των social media, ώστε να αποφεύγουν τη σύγκριση της ζωής τους με εκείνη των άλλων. Όπως σημειώνει η ειδικός τάσεων επικοινωνίας Riley Gardiner: «Το JOMO δεν σημαίνει ότι απορρίπτεις τα πάντα, αλλά ότι απορρίπτεις την πίεση να είσαι παντού και να κάνεις τα πάντα». Το TikTok και το X έχουν γεμίσει με περιεχόμενο αφιερωμένο στο JOMO. Δημιουργοί από όλο τον κόσμο μοιράζονται πώς προτιμούν να περνούν ήρεμα βράδια στο σπίτι, απολαμβάνοντας προσωπικές στιγμές. Η Elena από τον Καναδά συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές δείχνοντας πώς χαλαρώνει με ένα φλιτζάνι τσάι, ενώ άλλοι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι πλέον προτιμούν την άνεση του σπιτιού τους από μια γεμάτη βραδινή έξοδο. Το JOMO δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια νέα φιλοσοφία ζωής που αγκαλιάζει τη χαρά της απλότητας, της ηρεμίας και της προσωπικής ισορροπίας. Για τη Generation Z, το να μένεις σπίτι δεν σημαίνει ότι χάνεις κάτι – σημαίνει ότι επιλέγεις αυτό που σε κάνει πραγματικά χαρούμενο.