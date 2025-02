Grammy 2025 νικητές: Σάρωσαν ο Κέντρικ Λαμάρ και η Μπιγιόνσε

Η 67η απονομή των Βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025 στο Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η λαμπερή τελετή ήταν γεμάτη εκπλήξεις, δυνατές στιγμές και εντυπωσιακές εμφανίσεις, ενώ οι νικητές της βραδιάς άφησαν το στίγμα τους στη μουσική βιομηχανία. Ένας από τους μεγάλους νικητές της τελετής ήταν ο Κέντρικ Λαμάρ, ο οποίος κατέκτησε τέσσερα βραβεία για το τραγούδι του «Not Like Us». Διακρίθηκε στις κατηγορίες Δίσκος της Χρονιάς, Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία, Καλύτερο Ραπ Τραγούδι και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο. Με αυτή τη νέα επιτυχία, ο συνολικός αριθμός των βραβείων Grammy που έχει αποσπάσει ο Κέντρικ Λαμάρ έφτασε τα 20, καθιστώντας τον έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής του.

Η Μπιγιόνσε έγραψε επίσης ιστορία, συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες για το country άλμπουμ της «Cowboy Carter» και κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερο Άλμπουμ και Καλύτερο Κάουντρι Άλμπουμ. Με αυτή τη διάκριση, η Μπιγιόνσε εδραίωσε τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες μουσικές προσωπικότητες παγκοσμίως. Εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ και της συζύγου του, Μπιάνκα Σένσορι, οι οποίοι τράβηξαν τα βλέμματα με μια εκκεντρική παρουσία στο κόκκινο χαλί. Ο Γουέστ επέλεξε ένα χαρακτηριστικό ολόμαυρο σύνολο με διαμαντένια αλυσίδα, ενώ η Σένσορι εμφανίστηκε με ένα διάφανο μίνι φόρεμα, που φόρεσε κάτω από ένα μαύρο γούνινο παλτό. Η εμφάνισή τους προκάλεσε συζητήσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι αποχώρησαν πρόωρα από την τελετή μετά από προτροπή της ασφάλειας.

Εκτός από τις μουσικές διακρίσεις, η φετινή απονομή είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο παρουσιαστής, Τρέβορ Νόα, ανακοίνωσε πως συγκεντρώθηκαν 7 εκατομμύρια δολάρια μέσω δωρεών από τηλεθεατές, με σκοπό την υποστήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Τα χρήματα θα διατεθούν στο ταμείο MusiCares Fire Relief, το οποίο ιδρύθηκε από την Ακαδημία Ηχογράφησης για την ενίσχυση επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας που έχουν ανάγκη. Η 67η απονομή των Grammy άφησε το δικό της στίγμα, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της μουσικής τόσο ως μορφή τέχνης όσο και ως μέσο κοινωνικής προσφοράς.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα των νικητών

Καλύτερος δίσκος

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερο άλμπουμ

Cowboy Carter – Μπιγιόνσε

Καλύτερο τραγούδι

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Τσάπελ Ρόουν (Chappell Roan)

Καλύτερος Παραγωγός

Daniel Nigro

Καλύτερο Ποπ/Vocal άλμπουμ

Short n’ Sweet – Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Καλύτερος Συνθέτης

Amy Allen

Kαλύτερη Ποπ σόλο ερμηνεία

Εspressο – Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Καλύτερο Ποπ ντουέντο

Die With a Smil – Lady Gaga & Μπρούνο Μαρς

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Neverender – Justice and Tame Impala

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Καλύτερο Ραπ τραγούδι

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Alligator Bites Never Heal – Doechii

Καλύτερη Κάντρι σόλο ερμηνεία

It Takes A Woman – Chris Stapleton

Καλύτερο R&B τραγούδι

Saturn – SZA

Καλύτερο Alternative Άλμπουμ

All Born Screaming – St. Vincent

Καλύτερο Alternative τραγούδι

Broken Man – St. Vincent

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Hackney Diamonds – The Rolling Stones

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο

II Most Wanted – Μπιγιόνσε & Μάιλι Σάιρους

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

Cowboy Carter – Μπιγιόνσε

Καλύτερη Dance/Pop Ηχογράφηση

Von Dutch – Charli XCX

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

Now and Then – The Beatles

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

11:11 (Deluxe) – Κρις Μπράουν

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερη Μελωδική Ραπ Ερμηνεία

3:AM – Rapsody & Erykah Badu