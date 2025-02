Γιος Μέσι: Τρελαίνει κόσμο ο Τιάγκο

Ενώ ο Λιονέλ Μέσι αναμένει την έναρξη του νέου πρωταθλήματος του MLS στις 22 Φεβρουαρίου, ένας άλλος Μέσι έχει ήδη αρχίσει να κάνει αίσθηση στα γήπεδα. Ο πρωτότοκος γιος του, Τιάγκο, δείχνει πως έχει κληρονομήσει το ποδοσφαιρικό ταλέντο του πατέρα του, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Thiago Messi has alone scored 11 goals in one game btw https://t.co/Dton3xAFjo pic.twitter.com/m3bQ8cNhmh — Chalala (@ChalalaFCB_) February 5, 2025

Με τη φανέλα με το νούμερο 10, ο Τιάγκο ηγείται της επιθετικής γραμμής της ομάδας U13 της Ίντερ Μαϊάμι και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι εναντίον της Ατλάντα, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο νεαρός άσος πέτυχε 11 από τα 12 γκολ της ομάδας του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σαρωτική επικράτηση με σκορ 12-0.

Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για συγκρίσεις, πολλοί ήδη αναρωτιούνται αν ο Τιάγκο βαδίζει στον δρόμο που χάραξε ο πατέρας του, με τις πρώτες του εμφανίσεις να γεννούν υψηλές προσδοκίες.