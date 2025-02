Ιράν διαμαρτυρία: Γυναίκα γδύθηκε και ανέβηκε σε περιπολικό

Ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα στο Ιράν πέταξε τα ρούχα της και ανέβηκε σε περιπολικό ως ένδειξη διαμαρτυρίας έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στη χώρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν. Στο βίντεο, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει προς τους ένοπλους αστυνομικούς πριν σκαρφαλώσει στο περιπολικό, συνεχίζοντας την έντονη διαμαρτυρία της. Η σκηνή καταγράφει την αμηχανία ενός αστυνομικού, ο οποίος φαίνεται να διστάζει να την αγγίξει.

Το υλικό, που δημοσιοποίησε η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλιντζάντ, σταματά τη στιγμή που η γυναίκα κουνάει τα χέρια της και φωνάζει, χωρίς να υπάρχει συνέχεια στο βίντεο. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η γυναίκα βρίσκεται υπό φροντίδα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν κρατείται από τις αρχές.

Αν και οι ακριβείς λόγοι της διαμαρτυρίας δεν έχουν γίνει γνωστοί, σχολιαστές θεωρούν ότι σχετίζεται με την εφαρμογή του νόμου που επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στις γυναίκες που εμφανίζονται δημοσίως με ακάλυπτα μαλλιά, χέρια ή πόδια. Παρόλο που ο νόμος αυτός έχει ανασταλεί λόγω διεθνών αντιδράσεων, συνεχίζει να αποτελεί σημείο τριβής και κοινωνικών αναταραχών στο Ιράν.

Iranian woman’s naked protest shakes the Police!

This woman in Iran has completely stripped naked in front of security forces, climbing onto a police vehicle in protest.

The footage shows armed security forces trying to prevent bystanders and cars from gathering at the scene.… pic.twitter.com/8iySoklxKE

